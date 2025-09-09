Costa Rica sufre y apenas rescata empate 3-3 ante Haití: ¡Fuera Piojo!

San José, 9 Sep (elpaís.cr).– La Selección de Costa Rica tuvo que sufrir hasta el último minuto para empatar 3-3 con Haití, en el Estadio Nacional, resultado que la deja en una situación complicada en la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026.

Con este empate, la Tricolor suma apenas dos puntos en dos jornadas del Grupo C, detrás de Honduras (4), igualada con Haití y apenas por encima de Nicaragua (1). Solo el primer lugar del grupo obtendrá el boleto directo a la Copa del Mundo, lo que obliga a la Selección a mejorar de inmediato si quiere mantenerse con vida en la competición.

El héroe de la noche fue el zaguero Juan Pablo Vargas, quien al minuto 90 anotó de cabeza el gol del empate, luego de un centro de Manfred Ugalde. Su anotación evitó una derrota que hubiera sido histórica para Haití y un golpe devastador para el equipo dirigido por el mexicano Miguel Herrera.

Un inicio prometedor que terminó en pesadilla

Costa Rica arrancó con fuerza. Apenas al primer minuto de juego, la presión alta surtió efecto: Manfred Ugalde robó el balón y asistió a Kenneth Vargas, quien con un remate cruzado venció al portero haitiano Josue Duverger para el 1-0.

La Tricolor mantuvo la intensidad y estuvo cerca de aumentar la ventaja con disparos de Carlos Mora y Alonso Martínez, ambos contenidos por Duverger, además de un tiro al poste de Mora. El premio al dominio llegó al minuto 35, cuando Kenneth Vargas filtró un balón que Martínez aprovechó para firmar el 2-0 con un disparo entre las piernas del guardameta.

Hasta ese momento, Costa Rica parecía encaminada a una victoria cómoda, pero Haití reaccionó antes del descanso con intentos de Duckens Nazon y Providence, neutralizados por Keylor Navas y la defensa tica.

El vendaval haitiano y la gran noche de Nazon

En el complemento, el panorama cambió radicalmente. Haití se adueñó de la posesión y Costa Rica se fue diluyendo. Al 55, Joseph Mora cometió penalti sobre un atacante caribeño. Navas detuvo el cobro, pero el rebote quedó servido para Duckens Nazon, quien descontó 2-1.

Tres minutos después, el mismo Nazon firmó el golazo de la noche con una chilena espectacular tras una serie de cabezazos en el área. El Estadio Nacional quedó en silencio ante el empate 2-2.

El desconcierto de la Selección era evidente. Herrera tardó hasta el minuto 82 para hacer cambios, cuando Haití ya dominaba el partido. Al 86, Nazon completó su triplete en una jugada colectiva que silenció al público al poner el 3-2.

Vargas salva a la Tricolor y la afición pide cambios

Cuando parecía consumarse la derrota, llegó el desahogo: en el minuto 90, Ugalde envió un centro preciso que Juan Pablo Vargas, jugador del Millonarios de Colombia, convirtió de cabeza para decretar el 3-3 final.

Pese al empate agónico, el ambiente en el Estadio Nacional fue de frustración. Al concluir el juego, los aficionados gritaron pidiendo la salida del seleccionador Miguel Herrera, cuestionado por su planteamiento y la tardanza en realizar variantes.

Costa Rica deberá corregir de inmediato si quiere seguir en la pelea por el cupo directo al Mundial 2026, en un grupo que se ha vuelto más complicado de lo esperado. El próximo partido de la «Sele» será contra Honduras en San Pedro Sula el jueves 9 de octubre.

La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf a la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta con 12 selecciones, divididas en tres grupos de cuatro.