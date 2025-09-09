El primer ministro del Líbano pide el fin de la agresión israelí en la región

Beirut, 9 sep (Sputnik).- El jefe del Gobierno libanés, Nawaf Salam, instó a la comunidad internacional a detener las acciones militares de Israel, que calificó de amenaza para la estabilidad de toda la región.

«Reafirmando su plena solidaridad con el hermano Estado de Catar —sus dirigentes, gobierno y pueblo— para hacer frente a esta descarada agresión, el gobierno insta una vez más a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad y poner fin a los repetidos ataques israelíes que amenazan la seguridad y la estabilidad de toda la región», escribió Salam en su página de la red social X.

Este martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque de precisión contra el liderazgo superior del movimiento palestino Hamás en la capital catarí, Doha. Más tarde, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que Israel asume la responsabilidad por el ataque.

Las autoridades cataríes condenaron la agresión israelí y señalaron que creó un riesgo para la población civil.

Actualmente, hay informaciones contradictorias sobre el alcance del ataque y quiénes son los fallecidos.

El canal televisivo Al Jazeera comunicó, citando a fuentes, que los miembros de la delegación de Hamás, que durante el ataque estaban en las negociaciones sobre la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego en la Franja de Gaza, salieron ilesos.

Según las declaraciones de un alto cargo israelí al Canal 12, Trump dio luz verde al ataque israelí en Catar.

La guerra en la Franja de Gaza estalló después de que miles de palestinos liderados por Hamás atacaran el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, dejando cerca de 5.500 heridos, y tomando a 251 rehenes.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra que comenzó hace un año y 11 meses supera los 64.600 y el número de heridos está por encima de los 163.300, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Luego de una tregua entre enero y marzo de 2025, Israel reanudó la ofensiva bélica, aduciendo la inflexibilidad de Hamás. (Sputnik)