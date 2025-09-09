Esposa del ex primer ministro nepalí muere tras ser quemada por manifestantes

Katmandú, 9 Sep (Sputnik).- Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, falleció tras ser incendiada dentro de su vivienda. Así lo informan el martes medios locales.

Según Khabarhub, el incidente ocurrió en su residencia en Dallu, un barrio de Katmandú, la capital, donde manifestantes la encerraron y prendieron fuego a la casa.

Fue trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico, pero falleció a causa de las heridas durante el tratamiento, informaron las fuentes del medio.

Nepal se vio sacudido por el fuerte descontento de representantes de la generación Z. Los ministros del país fueron evacuados el martes desde su residencia en la localidad de Bhainsepati, ciudad de Lalitpur, en medio de las protestas que estallaron en el país tras el bloqueo de redes sociales. Se está brindando seguridad a funcionarios de alto rango en cuarteles militares.

En el primer día de intensas protestas, al menos 19 personas murieron y alrededor de 500 resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía en los alrededores del Parlamento Federal y otros lugares de Katmandú.

El primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, dimitió en medio de los disturbios. (Sputnik)