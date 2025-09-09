Europa condena el ataque aéreo de Israel contra Catar

Moscú/Bruselas, 10 sep (Sputnik).- El último ataque aéreo israelí contra Doha viola el derecho internacional y la integridad territorial de Catar, según un comunicado publicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior.

«El ataque aéreo israelí de hoy contra los líderes de Hamás en Doha viola el derecho internacional y la integridad territorial de Catar y amenaza con una mayor escalada de violencia en la región», dice el documento.

Varios líderes de los países europeos ya se opusieron fuertemente a las acciones de Tel Aviv.

«El ataque israelí contra Doha no solo viola la soberanía territorial de Catar, sino que también pone en peligro nuestros esfuerzos para liberar a los rehenes. Este ataque es inaceptable», afirmó el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, cuya declaración aparece en el sitio web de su departamento.

Wadephul enfatizó que Catar juega un rol clave en los pasos para lograr un alto el fuego y liberar a los rehenes y llamó a todas las partes a esforzarse para alcanzar estos objetivos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se sumó a las críticas al ataque israelí.

«Condeno firmemente el ataque israelí sobre Catar. Vulnerar su soberanía y su territorio es una clara violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas», escribió Sánchez en su cuenta de la red social X.

Agregó que «la violencia no puede seguir expandiéndose sin control por Oriente Medio», así que «es momento de volver al marco de la racionalidad, de la diplomacia y del derecho internacional».

También el nuevo ministro de Exteriores neerlandés, David van Weel, aseguró en su cuenta de X que los Países Bajos condenan el ataque aéreo israelí contra Doha y llamó a respetar la soberanía de los Estados, subrayando que este paso «no acerca un alto el fuego muy necesario en la Franja de Gaza».

El primer ministro británico, Keir Starmer, en la misma red social condenó los bombardeos israelíes que violan la soberanía de Catar y llamó a imponer un alto el fuego inmediato, liberar a los rehenes y aumentar los suministros de la ayuda humanitaria a Gaza, señalando que es «el único modo de establecer una paz duradera» en la región.

El martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque de precisión contra el liderazgo superior del movimiento palestino Hamás en Doha. Más tarde, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que Israel asume la responsabilidad por el ataque.

El propio Hamás afirmó en un comunicado que el intento israelí de asesinar a los miembros de su delegación en Doha fracasó; sin embargo, admitió que el ataque se cobró la vida de seis personas.

La guerra en la Franja de Gaza estalló después de que miles de palestinos liderados por Hamás atacaran el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, dejando cerca de 5.500 heridos, y tomando a 251 rehenes.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra que comenzó hace un año y 11 meses supera los 64.600 y el número de heridos está por encima de los 163.300, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Luego de una tregua entre enero y marzo de 2025, Israel reanudó la ofensiva bélica, aduciendo la inflexibilidad de Hamás.