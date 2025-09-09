Hamas asume responsabilidad de ataque letal en Jerusalén

Gaza, 9 sep (Xinhua) — El brazo armado de Hamas, las Brigadas Al-Qassam, asumió hoy martes la responsabilidad del ataque a tiros ocurrido en Jerusalén el día previo que causó la muerte a por lo menos seis personas.

En un comunicado, el grupo indicó que dos de sus miembros, Muthanna Naji Omar y Mohammed Bassam Taha, llevaron a cabo el ataque «en respuesta a las continuas acciones de la ocupación contra el pueblo palestino». El grupo señaló que ambos hombres murieron en un enfrentamiento con fuerzas israelíes.

La Policía israelí dijo que dos hombres armados abrieron fuego en una parada de autobús y luego en un autobús cerca del cruce de Ramot, en las proximidades del vecindario de Ramot en Jerusalén Oriental. Personal de seguridad y un civil respondieron al fuego y mataron a los atacantes en el lugar.

El ataque tuvo lugar en medio de las crecientes tensiones en Jerusalén y Cisjordania, que tienen como telón de fondo la guerra de Israel contra Gaza.

Las autoridades sanitarias de Gaza reportaron que más de 64.000 palestinos han muerto y decenas de miles han resultado heridos desde el 7 de octubre de 2023, además de la destrucción generalizada de viviendas e infraestructura.

Analistas palestinos comentaron que el atentado de Jerusalén podría desencadenar nuevas medidas israelíes en Cisjordania y Jerusalén, y posiblemente más operaciones de grupos palestinos.

Por su parte, las agencias de ayuda han advertido del agravamiento de la crisis humanitaria en Gaza por el colapso de los servicios sanitarios y el deterioro de las condiciones de vida bajo los continuos bombardeos israelíes.