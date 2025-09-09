Inauguran 80° período de sesiones de Asamblea General de las Naciones Unidas

Naciones Unidas, 9 sep (Xinhua) — El 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) fue declarado inaugurado la tarde de este martes por Annalena Baerbock, la nueva presidenta de la Asamblea General, en la sede la ONU en Nueva York.

El lema del 80° período de sesiones de la AGNU, que conmemorará el 80° aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, es «Mejor Juntos: 80 años y más en pro de la paz, el desarrollo y los derechos humanos».

«El 80° periodo de sesiones de la Asamblea General no es un periodo de sesiones ordinario», dijo Baerbock en sus declaraciones iniciales.

«Ochenta años. Más que la duración promedio de la vida humana. Normalmente, este sería un momento para celebrar, pero ¿estamos realmente de humor para una celebración?», preguntó la nueva presidenta de la AGNU.

Los padres de familia en Gaza están viendo a sus hijos morir de hambre, las niñas afganas tienen prohibido asistir a la escuela, las mujeres en Darfur están escondiendo a sus hijas para que no las violen, los habitantes de las islas del Pacífico están viendo el mar subir de nivel y las olas golpear sus viviendas y 808 millones de personas siguen atrapadas en la pobreza extrema, dijo Baerbock.

Durante una semana de alto nivel, del 22 al 30 de septiembre, líderes mundiales se reunirán para asistir al Debate General y a una serie de conferencias, incluyendo la Reunión de Alto Nivel para Conmemorar el 80° Aniversario de las Naciones Unidas, el Momento de los ODS, la Reunión de Alto Nivel por el 30° Aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, la Cumbre Climática y la Reunión de Alto Nivel para Lanzar el Diálogo Global sobre Gobernanza de IA.

Baerbock prestó juramento como presidenta del 80° periodo de sesiones hoy por la mañana tras la clausura del 79° periodo de sesiones de la AGNU.