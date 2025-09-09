Informar al mundo desde Gaza y prensa: el cerco persistente que Israel intenta mantener desde hace 23 meses, analizado desde una Costa Rica inaudible

«Why is Israel targeting Palestinian journalists in Gaza? Simple. We are the only ones able to document and transmit what is actually happening on the ground. Every image, every testimony, every broadcast we produce pierces through the wall of Israel’s official narrative. That makes us dangerous: by recording the displacement, the starvation, and the relentless bombardment, we expose Israel’s actions to the world«.

Testimonio de una periodista palestina de Gaza, Ruwaida Amer, publicado en el medio digital israelí Magazine+972 (véase artículo titulado «Maryam was my friend. Israel killed her and other four Gaza journalists«, edición del 27 de agosto del 2025).

Introducción

El asesinato deliberado por parte de Israel de seis periodistas en Gaza el pasado 10 de agosto, provocó reacciones de repudio en todo el mundo por parte de diversos Estados y de organizaciones internacionales.

El mutismo total por parte del aparato diplomático de Costa Rica, puede ser comparado con el comunicado oficial de Chile condenando a Israel por asesinar en Gaza a estos profesionales de la comunicación (véase texto), o bien al comunicado de España (véase texto), de Francia (véase comunicado oficial) o al de Noruega (véase texto), entre muchos más.

Al cumplirse este 7 de septiembre 23 meses desde la tarde/noche en que inició la ofensiva militar israelí insensata contra la población civil palestina de Gaza, en represalia al ataque sufrido el mismo día por Israel, perpetrado por el Hamás, resulta más que llamativo observar el ensañamiento con el que Israel ha intentado eliminar fisicamente a quienes buscan informar al mundo sobre lo que ocurre en Gaza.

Este ensañamiento se relaciona con una intención deliberada: controlar a toda costa la información que sale de Gaza, de manera que no afecte el relato oficial de la diplomacia israelí. Esta última cuenta con un conjunto de redes activas en todo el mundo, denominado en hebreo «Hasbara» (Nota 1) que incluye a círculos políticos y académicos, periodistas, columnistas, analistas diversos y «expertos». Este conjunto de redes busca orientar a la opinión pública y descalificar la crítica contra Israel, en procura de obtener una percepción siempre positiva en el exterior de Israel. De manera realmente muy precisa, una publicación disponible en línea titulada «Israel´s Hasbara Toolkit « (75 páginas, editada en el Reino Unido) detalla el abanico de juegos semánticos a aplicar: un especialista en derecho internacional reconocerá inmediatamente el juego semántico que se ha aplicado a su disciplina en innumerables artículos y columnas publicadas en Costa Rica, así como en muchas otras partes del mundo, desde el 7 de octubre 2023 (pp. 56-58).

Con relación a la generosa dotación de recursos asignados a la Hasbara, esta nota del medio israelí TimesofIsrael, del 29 de diciembre de 2024, indica que Israel programó para el 2025 un esfuerzo presupuestario bastante inusual, al detallar que:

«Under the new budget, the Foreign Ministry will receive $150 million, on top of what it gets for its existing activities, for what’s officially known as public diplomacy, or hasbara in Hebrew. That sum is more than 20 times what such efforts have typically been allotted in past years«.

De cara a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas a realizarse en este mes de septiembre, un numeroso grupo de expertos y de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas hizo este 5 de septiembre un vehemente llamado a la comunidad internacional para intensificar su presión sobre Israel, dada la situación de hambruna que se extiende a Gaza y el drama indecible que vive la población civil de Gaza bombardeada día y noche.

En su comunicado colectivo (véase texto), se lee que:

«The horrors of death by starvation will intensify if Israel is not stopped. Already, half a million people in Gaza are starving. Have State authorities become so numb to these numbers — so desensitised, once again, to the systematic breaches of our collective moral and legal obligations?” the experts said. The famine in Gaza, deliberately engineered and perpetuated by Israel – and enabled by private and security actors – is an affront to humanity, the experts said.“A State responsible for creating genocidal conditions aimed at destroying Palestinians in Gaza as a group by also starving them cannot and shall not be entrusted to control access, distribution, or supervision of humanitarian aid,” they said».

Posiblemente algunos de nuestros estimables lectores descubran al leernos la existencia de este comunicado de prensa de Naciones Unidas, muy poco divulgado en los grandes medios de prensa internacionales.

De igual manera, es probable que este comunicado de prensa del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas del 9 de septiembre, condenando a Israel por usar el hambre de los niños como una arma de guerra, conozca exactamente la misma suerte en cuanto a su divulgación y difusión por parte de los grandes medios de prensa.

Mantener el cerco informativo a toda costa

Más allá de la excepcional generosidad presupuestaria para el 2025 otorgada a la vasta red de influencia que Israel mantiene en todo el mundo, es de notar que días antes de ese fatídico 10 de agosto pasado, fue desde el mismo sitio del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que un comunicado oficial de esta entidad señalaba la estrategia que se esconde detrás de la muerte a repetición de profesionales palestinos de la información en Gaza (véase texto de su comunicado del 31 de julio del 2025): borrar a como dé lugar la verdad.

En efecto, este comunicado indicar textualmente que:

“Killings, attacks, arbitrary detention and harassment of Palestinian journalists and the destruction of press facilities and equipment in Gaza and the West Bank are part of a deliberate strategy of Israel to suppress the truth, obstruct the documentation of international crimes and bury any possibility of future accountability”

Dado que al parecer, en Costa Rica algunos decisores políticos (y también gremiales, como lo veremos a continuación) no parecieran tener mayor conocimiento (¿interés?) sobre lo que ha alertado insistentemente Naciones Unidas con respecto al asesinato, reiterado y sostenido, de periodistas palestinos en Gaza así como en Cisjordania, no está de más recordar lo que se leyó desde ese mismo sitio del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el mes de febrero del 2024. Cinco expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase comunicado de prensa del 1ero de febrero del 2024) señalaron de manera muy contundente que:

“We have received disturbing reports that, despite being clearly identifiable in jackets and helmets marked “press” or travelling in well-marked press vehicles, journalists have come under attack, which would seem to indicate that the killings, injury, and detention are a deliberate strategy by Israeli forces to obstruct the media and silence critical reporting,” the UN experts said.

“In times of conflict, the right to information is a ‘survival right’ on which the very lives of civilians depend, and journalists play an indispensable role as a vital source of information, and as human rights defenders and witnesses to atrocities, reporting on violations and abuses of international humanitarian law and human rights”.

Considerando el poco interés (¿conocimiento?) antes mencionado de algunos en Costa Rica, no resulta de más precisar a nuestros estimables lectores que, al impedir Israel el ingreso de la prensa internacional en Gaza, pese a insistentes requerimientos hechos desde el 7 de octubre del 2023, los únicos en poder informar al mundo de lo que ahí ocurre realmente son los periodistas y comunicadores palestinos que habitan Gaza.

Seis profesionales de la información de muchos más

Se trata de seis profesionales de la comunicación palestinos eliminados físicamente de manera deliberada e intencional por parte de Israel, cuyos nombres vienen a añadirse a una larga lista de nombres de periodistas asesinados de manera reiterada desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023: ya alcanzan a 197 profesionales fallecidos según el CPJ (véase enlace en el que se registran los ataques de Israel contra periodistas en Gaza del Committee for the Protection of Journalists).

Con relación a nuestros estimables lectores costarricenses, en particular los profesionales de la comunicación, los invitamos a comparar, a modo de ejemplo:

– el contenido del texto de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú / ANP (véase comunicado), o bien;

– el de la Asociación de Periodistas de Guatemala / APG (véase comunicado) o bien;

– el de la Asociación Nacional Boliviana de Periodistas /ANPB (véase comunicado), o bien;

-el de la Asociación Canadiense de Periodistas / CAJ (véase comunicado),

con el texto del comunicado del Colegio de Periodistas de Costa Rica /COLPER (véase texto): en este último, no aparece en ninguna parte el verbo «condenar» o el verbo «repudiar» sino únicamente «hacer un llamado«. Extraño, ¿verdad?

El inicio del texto haciendo referencia a la situación de la prensa en México evidencia la originalidad del texto publicado en Costa Rica, con respecto a los leídos en Perú, Bolivia, Guatemala o Canadá. Desde ya invitamos a lectores de otras latitudes a enviarnos los comunicados que han circulado en sus respectivos Estados, de manera a confortar (o no) la extraña originalidad antes mencionada del COLPER (enviando el comunicado de su gremio de la prensa al correo electrónico: nboeglin(a)gmail.com).

Cabe además precisar para quienes nos leen desde otras latitudes, que desde el 7 de octubre de 2023 (con 197 periodistas palestinos asesinados en Gaza por el ejército de Israel), este comunicado del COLPER es el primero sobre Gaza. En otras palabras, han pasado 23 meses de asesinatos semanales o casi de periodistas palestinos en Gaza ¿sin que el COLPER encuentre manera de condenarlos? El hallazgo nos ha parecido, en lo personal, bastante sorprendente y la pregunta, bastante válida: ameritaría, como mínimo, una explicación.

En el mes de abril del 2024, con más de un centenar de periodistas asesinados en Gaza, una excitativa había sido hecha al mismo COLPER por parte de la organización Red de Solidaridad con Palestina / Costa Rica. En una respuesta bastante escueta (véase artículo publicado en el Semanario Universidad), el COLPER indicó, entre otras cosas que:

“La Junta Directiva no estima tener competencia para pronunciarse sobre un complejo conflicto político y militar con funestas y lamentables consecuencias humanas”.

No cabe duda que el conflicto es «complejo«, pero querer ignorar que se asesinan deliberadamente a periodistas, y las advertencias que Naciones Unidas ha externado sobre la eliminación sistemática de periodistas palestinos en Gaza nos deja perplejos. Desde noviembre del 2023, con los primeros asesinatos de periodistas palestinos, fueron varios colectivos de profesionales en la comunicación los que habían denunciado la mortífera estrategia israelí (véase comunicado de 2 de noviembre del 2023), por lo que la sensación de perplejidad es aún mayor.

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «How Israeli drone strikes are killing journalists in Gaza», Magazine+972, edición del 25 de junio del 2024 (de lectura completa recomendada).

El último informe sobre la situación en Gaza, elaborado por Naciones Unidas – véase enlace – (al 4 de septiembre del 2025) indica el alcance de la destrucción metódica y planificada de Gaza, con su saldo diario de personas muertas o gravemente heridas, al precisar que:

«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between 27 August and 3 September, 571 Palestinians were killed, and 2,318 were injured. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by MoH, to 63,746 fatalities and 161,245 injuries. According to MoH, the total number includes 280 fatalities who were retroactively added on 30 August 2025 after their identification details were approved by a ministerial committee. MoH further noted that the number of casualties among people trying to access aid supplies has increased to 2,339 fatalities and more than 17,070 injuries since 27 May 2025.

According to the Israeli military, between 27 August and 3 September, as of noon, one Israeli soldier was killed in Gaza«.

En este artículo publicado en Le Monde (Francia) este 6 de septiembre, se hace ver que la cifra real de personas fallecidas en Gaza está muy por debajo de la realidad, al ser únicamente registrados por los servicios sanitarios de Gaza, los cuerpos de las personas identificadas: no se registran los cuerpos de personas no identificadas como tampoco los cuerpos que yacen bajo escombros sin posibilidad para los equipos de rescate de extraerlos.

El ensañamiento insensato de Israel contra la población civil de Gaza desde hace 23 meses

Más allá de la documentación muy precisa que, semana tras semana, reportan desde Gaza diversas agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, relacionada al nivel de exacciones contra la población civil palestina que Israel busca maquillar desde hace ya casi 23 meses, un buen indicador sobre el nivel de estas exacciones son los múltiples traumas con los que muchos jóvenes israelíes han regresado a sus familias, debido al tipo de instrucciones que han tenido que obedecer en Gaza como soldados en contra de una población civil totalmente indefensa.

Estos traumas son severos y persistentes: disparar contra niños, contra mujeres, contra ancianos y contra personas con algún tipo de discapacidad, largar explosivos sobre campamentos de refugiados, destruir salas de hospitales y muchas otras exacciones observadas en Gaza dejan una profunda huella en la mente de algunos de sus autores.

La tasa de suicidios dentro de las filas del ejército israelí empieza (por fín…) a interesar a la prensa israelí: véase este artículo del TimesofIsrael de agosto del 2025 sobre tasa de suicidios y este artículo de mayo del 2025 sobre reservistas sufriendo serios traumas llamados a … volver a ponerse el informe y enviados a Gaza. Este artículo en el Jerusalem Post del 23 de agosto da cuenta del deterioro generalizado de la salud mental de muchos de los soldados israelíes que han regresado de Gaza (véase enlace).

No está de más añadir que Israel envía a Gaza personas extremadamente jóvenes, sin mayor experiencia militar, muchas de las cuales han fallecido al constituir un blanco muy fácil (Nota 2): este 8 de septiembre del 2025, los cuatro soldados fallecidos al estallar su tanque en Gaza tenían uno 19 años, dos 20 años de edad y uno 21 años (véase nota del JerusalemPost). La extrema juventud de los soldados israelíes llamados a incorporarse en operaciones terrestres en Gaza ya se había observado con ocasión de la ofensiva militar terrestre israelí en Gaza en el mes de julio del 2014. Tuvimos la ocasión de señalar, en aquella oportunidad, que:

«En esta nota de The Jerusalem Post de julio del 2015 titulada “In Memoriam: The 64 IDF soldiers who gave their lives to protect Israel”, se rinde homenaje a los 64 efectivos del ejército israelí fallecidos durante la operación Margen Protector. En ella se consigna que de estos 64 soldados, 17 contaban con 20 años, 15 con 21 años, 8 con 22 años, 5 con 19 años, 4 con 23 años y 2 con 18 años» (Nota 3).

En el 2014 (y anterior a esa ofensiva militar en Gaza, la del 2009), se habían evidenciado algunas cosas que debieron alertar a algunos aliados de Israel. En el 2015 nos permitimos señalar, a raíz de los dos informes de Naciones Unidas sobre ambas mortíferas operaciones militares israelíes en Gaza que:

» Es probable que la comparación entre ambos informes denote con mayor claridad la peligrosa deriva a la que Israel ha procedido en la conducción de sus hostilidades en Gaza, y que evidencia (al menos en parte) el hecho que 43 oficiales de la Unidad 8200 del Ejército de Israel hayan presentado una carta pública en la que denuncian el uso del sistema de inteligencia israelí para fines sumamente cuestionables contra la población civil palestina (ver nota de Haaretz del 12 /09/2014). » (Nota 4).

Con relación a la tasa de suicidios dentro del ejército israelí, se lee en este artículo del 2017 publicado por el medio digital israelí Magazine+972 (y cuya lectura completa se recomienda), que la salud mental de soldados israelíes se ha ido agravando, aumentando la tasa de intentos de suicidios o de suicidios:

«According to a study conducted by Major Leah Shelef, who heads the Israeli Air Force’s Mental Health Clinic, 2009 saw 188 suicide attempts — a third of them by women. Am I included in those 188 attempts? According to statistics published in Haaretz, from 2007 until 2013, 124 soldiers committed suicide during their army service, while 237 soldiers committed suicide between 2002-2012. Even worse, between 2009 and 2011, the main cause of death among soldiers was suicide».

Se puede además señalar que, una vez de regreso de Gaza, algunos de estos soldados autores de crímenes de guerra y de otro tipo de exacciones observadas desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, enfrentan otro tipo de situaciones: si logran ser identificados (y varios de ellos lo han facilitado al posar orgullosos luego de cometer exacciones de todo tipo en Gaza), se ven rastreados en sus viajes en el exterior, como ocurrió recientemente con uno de ellos en Nepal (véase nota de la fundación Hind Rajab) y con otro en Perú (véase nota de la misma fundación). En Bélgica, la justicia arrestó hace unas semanas a dos de ellos (véase nota de Middle East Eyes). Es posible que algunos de estos militares israelíes estén en Costa Rica en algunas de las playas que tradicionalmente son muy apetecidas por turistas oriundos de Israel: este interesante reportaje de una cadena de televisión costarricense de marzo del 2024 menciona el hecho siguiente, que plantea algunas interrogantes sobre lo que ocurre en sentido contrario: de surfear y turistear en una de estas playas, reservistas israelíes pasan en pocos días a vestir el uniforme en unidades de combate en Gaza.

En enero del 2025, Nueva Zelanda estableció un cuestionario a los ciudadanos israelíes que desean visitarla, sobre su participación en acciones militares en Gaza (véase nota del TimesofIsrael del 28 de enero del 2025).

Sobre la labor de la fundación Hind Rajab (véase sitio), del nombre de una niña palestina de seis años asesinada en Gaza por el ejército de Israel en enero del 2024, este artículo de MondoWeiss explica cómo opera en la búsqueda de criminales de guerra israelíes. En el caso del asesinato de los periodistas palestinos ocurrido el 10 de agosto pasado, la fundación Hind Rajab ya ha identificado la cadena de mando responsable de este asesinato, la cual está desde ya disponible en este enlace.

Finalmente, la extrema gravedad de las exacciones perpetradas por Israel Gaza también explica el despliegue inédito (e insólito) de sanciones de Estados Unidos contra órganos de Naciones Unidas que documentan, investigan y sistematizan estas exacciones:

– en julio del 2025, estas sanciones fueron dirigidas contra la Relatora Especial de Naciones Unidas, la jurista italiana Francesca Albanese (Nota 5);

– en agosto, fueron nuevas sanciones tomadas contra el peronal de la Corte Penal Internacional (Nota 6).

Aunado a estas sanciones, en estos primeros días del mes de septiembre del 2025, el ocurrente ocupante de la Casa Blanca no encontró nada mejor que sancionar esta vez a tres organizaciones palestinas que remiten a la CPI sus hallazgos y documentan casos que pueden interesar la justicia penal internacional de La Haya (véase nota de CNN del 4 de septiembre del 2025).

Una prensa en Gaza ultimada, al tiempo que se impide el acceso a la prensa internacional a Gaza por parte de Israel

Es de notar que el pasado 21 de agosto, una coalición de Estados condenó el asesinato deliberado de periodistas en Gaza por parte de Israel y exigió que la prensa internacional pueda ingresar a Gaza para documentar e informar al mundo de lo que ahí ocurre.

Entre los 29 suscriptores de la declaración denominada «Media Freedom Coalition Statement on Foreign Media Access to Gaza«, entre los que figuran Canadá y Costa Rica (véase enlace), se lee que:

«We call on the Israeli authorities and all other parties to make every effort to ensure that media workers in Gaza, Israel, the West Bank and East Jerusalem – local and foreign alike – can conduct their work freely and safely. Deliberate targeting of journalists is unacceptable. International humanitarian law offers protection to civilian journalists during armed conflict«.

Por alguna razón, esta declaración conjunta ha sido colgada en los sitios oficiales de los aparatos diplomáticos de Australia (véase enlace) o de Italia (véase enlace), pero no lo ha sido en el de Costa Rica. Extraño, ¿verdad?

El pasado 25 de agosto, nuevamente Israel asesinó a cinco periodistas al disparar contra un hospital en Gaza (véase nota de la BBC): desde Costa Rica no se apreció ni se divulgó un comunicado similar al de Chile (véase comunicado oficial del 26 de agosto) o bien al de España (véase comunicado), entre muchos otros.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) inició el mes de septiembre con una masiva campaña haciendo un vehemente llamado para que no sigan siendo eliminados los únicos profesionales palestinos en poder informar al mundo desde Gaza (véase comunicado).

Este 5 de septiembre, la agencia de noticias internacionales AP desmintió las afirmaciones de Israel sobre la supuesta «amenaza» detectada por la presencia de una cámara en la parte alta del edificio: véase nota de prensa de AP y video con evidencia fehaciente del «double tap strike«, una técnica del ejército israelí que consiste en disparar en un punto determinado de un inmueble, esperar varios minutos que socorristas y periodistas lleguen, así como lugareños aún válidos, para disparar una segunda vez con un proyectil de mayor potencia que el primero vez (según una investigación de la BBC – véase artículo – fueron cuatro disparos en dos puntos determinados del mismo inmueble con intervalos de 8-9 minutos los observados en este ataque del 25 de agosto). Ya en julio del 2014 se había detectado esta «técnica» abyecta por parte del ejército israelí en Gaza (Nota 7).

En cuanto al COLPER, nuevamente su mutismo sobre este nuevo asesinato deliberado de cinco periodistas plantea interrogantes muy válidas con relación a su entendimiento y a su comprensión sobre la deliberada estrategia de Israel de eliminar físicamente a profesionales de la comunicación en Gaza que informan al mundo de lo que ahí ocurre.

Más recientemente (4 de septiembre del 2025), se leyó en un comunicado de prensa oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la alerta que lanzaron al resto de la comunidad internacional dos expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase texto completo) al advertir que:

“On the one hand, Israel continues to deny access to any international media and on the other, it kills with impunity local journalists who are the world’s only professional lens into the agony of genocide and famine unfolding in Gaza,” the experts said.

“Even as the journalists starve, lose family members, sleep in tents and get targeted by the Israeli military like the rest of Gaza’s population, they have continued to courageously bear witness to atrocities committed by the Israeli military,” they said.”

Un notable esfuerzo de periodistas israelíes

Es de señalar que en marzo del 2025 un medio israelí realizó un extenso reportaje sobre el hecho que Israel consideraba también como objetivos militares a los comunicadores palestinos a cargo de la manipulación de drones: en un extenso reportaje (cuya lectura se recomienda) titulado “How operating drones became a death sentence for Gaza’s journalists”, se lee, entre otras cosas de enorme interés, que:

“The Israeli army claimed that these strikes were aimed at “terrorists” — two of whom were operating a drone — and issued an error-filled list of names and photos of the people it alleged were killed in the attack. Al-Basos is neither mentioned nor pictured in the list of “terrorists,” but it does include a name that resembles his, belonging to an individual described by the Israeli army as “a Hamas terrorist operating under journalistic cover.” Based on our research, the individual named by the army has no direct link with Al-Basos and was not killed in the strike”.

Cabe recordar que el pasado 14 de agosto, este mismo medio israelí, bastante bien informado, reveló la existencia de una unidad dentro del ejército israelí para “confeccionar” conversaciones telefónicas de celulares que «sirvan» la narrativa oficial de Israel y hagan pasar a periodistas palestinos por integrantes del Hamás: véase al respecto artículo publicado por Magazine+972 titulado » ‘Legitimisation cell’: Israelí unit tasked with linking Gaza journalists to Hamas«.

Fue este mismo medio israelí, que al parecer tiene acceso a documentos confidenciales internos del ejército en Israel, el que había dado a conocer al mundo, en abril del 2024, la existencia del programa informático «Lavender«: véase su artículo titulado » ´Lavender´: The AI machine directing Israel´s bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024).

Con relación a un tribunal internacional que preocupa a diversos círculos políticos, tanto en Israel como en Estados Unidos, fue siempre este mismo medio de prensa israelí el que, en mayo del 2024, dio a conocer la existencia de un programa de monitoreo de Israel permanente y ello desde varios años, sobre el personal y las computadoras de la Corte Penal Internacional (CPI): véase al respecto artículo , editado el 28 de mayo del 2024, titulado «Surveillance and interference: Israel´s covert war on the ICC exposed «, cuya lectura (y re-lectura) completa se recomienda.

Al leerlo, vienen a la memoria un sinfín de omisiones, contradicciones y titubeos desde el punto de vista procesal observados, en particular por parte del primer Fiscal de la CPI, cuando su oficina fue solicitada por Palestina en el 2009 (luego de que Palestina reconociera la jurisdicción de la CPI: véase documento del 21 de enero del 2009).

A modo de conclusión

Esperamos que el esfuerzo valiente de estos periodistas de investigación israelíes por informar al mundo sobre lo que ha hecho y sigue haciendo Israel en Gaza, así como la labor periodística que realizan comunicadores desde la misma Gaza en condiciones muy peligrosas para sus vidas y para la de sus seres queridos, sean ampliamente difundidos y conocidos por la opinión pública internacional.

En cuanto a Costa Rica, el mutismo de su aparato diplomático plantea una serie de interrogantes, así como la incapacidad de una entidad gremial profesional como el COLPER para expresar su solidaridad con sus homólogos palestinos en Gaza y condenar a un Estado que busca desesperadamente tener el monopolio de la verdad sobre lo que ocurre en Gaza.

Este 8 de septiembre del 2025, España anunció una serie de medidas tendientes a evitar a toda costa que su territorio, sus aeropuertos y puertos sean usados para productos a destinación de Israel (véase el detalle de las medidas contenidos en este comunicado oficial del Palacaio de La Moncloa): se trata de una iniciativa que posiblemente inspire a otros Estados europeos y africanos costeros en el Mar Mediterráneo en un futuro muy cercano, en aras de interrumpir las rutas comerciales mediante las cuales Israel se abastece en armas, municiones, hidrocarburos y muchos otros productos. Como era de esperar, Israel no encontró nada mejor que tildar de «antisemitismo» a España, cuyas autoridades diplomáticas emitieron un comunicado vehemente rechazando estas acusaciones (véase comunicado oficial colgado por su aparato diplomático).

Las reiteradas omisiones de Costa Rica observadas en lo que va de este 2025 y mucho antes fueron explicadas en un reciente foro virtual auspiciado por SurcosDigital y Alianza por una Vida Digna realizado el 13 de agosto en Costa Rica (véase afiche y enlace en YouTube), sobre otra iniciativa gubernamental bastante insólita a la que se están prestando las actuales autoridades costarricenses: la negociación y la suscripción de un tratado de libre comercio con Israel (Nota 8).

– – Notas – –

Nota 1: Para quienes descubran este término hebreo, la palabra Hasbara designa un conjunto de redes que, desde la diplomacia israelí, busca orientar a la opinión pública y descalificar la crítica contra Israel, todo ello en procura de obtener una percepción siempre positiva en el exterior de las acciones que lleva Israel Sobre la Hasbara, véase este artículo de prensa publicado en Francia en el periódico Libération al respecto así como este artículo en español publicado por una universidad en Colombia, y este análisis similar escrito en inglés. Para artículos de corte mucho más académico, remitimos a este muy detallado, que fue editado en el año 2016: AOURAGH M., «Hasbara 2.0 Israel´s Public Diplomacy in the Digital Era«, University of Westminster, 2016, 28 páginas. Texto integral disponible aquí; así como, más reciente (2020) JEDRZEJEWESKA. K., «Hasbara: public diplomacy with israeli´s characteristics«, Torun International Studies, Vol. 13, 2020, Num. 1, pp. 105-118. Texto integral disponible aquí.

Nota 2: El 25 de junio del 2025, Israel anunció la muerte de siete jóvenes soldados en Gaza, con edades oscilando entre 19 y 21 años (véase nota del Timesof Israel): un aspecto que debiera preocupar a muchos en Israel, al evidenciarse, como en ocasiones anteriores, la muy poca experiencia y preparación de los soldados que envía a combatir en Gaza. A mediados de junio, fueron ocho las bajas de muy jóvenes israelíes en un solo día (véase nota del TimesofIsrael del 15 de junio). Al iniciar junio, esta nota del TimesofIsrael también refirió a tres soldados muy jóvenes que perdieron la vida en Gaza. El 8 de julio del 2025, fueron esta vez cinco jóvenes soldados de los cuales cuatro son menores de 21 años los que fallecieron en Gaza (véase nota del TimesofISrael). El pasado 14 de julio otro tres jóvenes soldados israelíes murieron en Gaza (ver nota del TimesofIsrael): a una ofensiva militar sin sentido en Gaza desde hace más de 22 meses, ahora la sociedad israelí debe observar cómo jóvenes sin mayor preparación militar al combate caen en Gaza por falta de experiencia.

Nota 3: Véase BOEGLIN N., «A un año de la operación ‘Margen Protector’: breves apuntes desde la perspectiva del derecho internacional«, Estudio del CURI (Uruguay), edición del 18 de agosto del 2015, página 3. Texto integral disponible aquí.

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Informe de Comisión de Investigación sobre última ofensiva de Israel en Gaza del 2014 presentado», Derechoaldia, 24 de junio del 2015. Texto integral disponible aquí.

Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: análisis, a 22 meses desde el 7 de octubre del 2023, desde una Costa Rica omisa, de las sanciones tomadas por Estados Unidos en contra de Francesca Albanese«, 11 de julio del 2025. Texto integral disponible aquí.

Nota 6: Véase BOEGLIN N. «Gaza / Israel: las recientes sanciones de Estados Unidos contra la CPI, analizadas desde una Costa Rica inaudible«, 20 de agosto del 2025. Texto integral disponible aquí.

Nota 7: En el informe de Naciones Unidas (documento A/HRC/29/CRP.4) realizado por una comisión de investigación internacional sobre la ofensiva militar de Israel en Gaza del mes de julio del 2014 (véase enlace, con acceso al informe detallado ubicado en segunda posición), se lee (párrafos 378-379) que:

«378. The IDF fired another round of shells at the market neighbourhood, about 10 minutes after the shells hit the Al Selek family home, just as three ambulances and the paramedics arrived at the scene. Many of the people who had gathered around the Al Selek house to try and help survivors came under attack by the second round of shelling. One journalist who witnessed the attack said that what stunned him was the apparent targeting of ambulances and journalists who had rushed to provide assistance to the injured and cover the incident.One of the survivors said that he saw an ambulance being hit by a shell, which killed one paramedic and one journalist, and killed and injured others who were in the vicinity of the house. The events at Shuja’iya market were further corroborated by a statement from a man who was injured in this incident and transferred to a hospital in Cairo.

These allegations are corroborated by two video recordings.. The videos show bystanders and journalists gathering in the street after the attack on the house and three ambulances and a fire truck arriving at the scene, with the sirens clearly audible. A few seconds later a large explosion is heard, the cameraman falls to the ground and dust covers the camera. One of the videos shows the dying cameraman continuing to film after the incident, and the ambulances being hit by a rocket. There are persons on the ground asking for God’s help. At least eleven explosions are heard, one every few seconds, following which dozens of injured persons can be seen in the street and three persons not moving any more».

Nota 8: Sobre la inconveniencia de suscribir cualquier tipo de tratado bilateral con Israel en este 2025, véase BOEGLIN N., «¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica … firmar un TLC con Israel?«, 10 de agosto del 2025. Texto disponible aquí. Con relación al foro del 13 de agosto del 2025 auspiciado por SurcosDigital y la organización ciudadana Alianza por una Vida Digna, un foro similar, realizado el 30 de noviembre del 2023 con presencia de la representante de Palestina en Costa Rica ya anticipaba de manera muy precisa y detallada, lo que esperaba a Gaza de no frenar Estados Unidos la sed de venganza de Israel y el «asedio total» contra toda Gaza, población civil incluida (véase enlace en YouTube).

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR): contacto: nboeglin(a)gmail.com