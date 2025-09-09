Irán apoya a Venezuela ante amenazas de EEUU y promete fortalecer lazos

Teherán, 9 sep (Xinhua) — El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, prometió pleno apoyo a la integridad territorial de Venezuela en una conversación telefónica con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó hoy martes su oficina, en medio de las amenazas estadounidenses de acción militar contra Caracas con el pretexto de combatir a los cárteles de las drogas.

Pezeshkian dijo que Irán «condena enérgicamente cualquier agresión contra la integridad territorial de los países» y expresó su esperanza de que Venezuela siga siendo «victoriosa y orgullosa» a través de la unidad y la resiliencia.

El presidente iraní señaló que la experiencia de su país mostró que «los objetivos estadounidenses e israelíes fracasaron debido a nuestra unidad interna», y añadió que Washington se ha basado durante mucho tiempo en «propaganda y narrativas falsas» para justificar la violación del derecho internacional. Expresó su disposición para ampliar la cooperación con Venezuela, país al que llamó «amigo y aliado».

Por su parte, Maduro elogió el apoyo de Irán y afirmó que la unidad «ejemplar» de Venezuela entre el Gobierno, el pueblo y las fuerzas armadas había fortalecido sus defensas. Acusó a Washington de llevar a cabo una campaña de propaganda para dañar la reputación de su país, pero juró que Venezuela se «mantendría una postura firme» ante cualquier amenaza.

Maduro dijo que Venezuela utilizará todas sus capacidades para promover los lazos con Teherán.

Estados Unidos ha desplegado buques de guerra cerca de la costa venezolana y ha apostado aviones de combate F-35 en Puerto Rico. A principios de este mes, el ejército estadounidense mató a 11 personas en un ataque contra una embarcación venezolana que dijo transportaba narcóticos.