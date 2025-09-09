Jefe de ONU condena ataques israelíes en Qatar

Naciones Unidas, 9 sep (Xinhua) — El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó hoy martes los ataques israelíes en Qatar.

«Condeno esta flagrante violación a la soberanía y la integridad territorial de Qatar», dijo Guterres, quien señaló que Qatar es un país que ha estado desempeñando un papel muy positivo para lograr un cese al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes.

«Todas las partes deben trabajar a favor de lograr un cese al fuego permanente, no para destruirlo», dijo Guterres en una conferencia de prensa para la presentación de un reporte sobre gasto militar.

Los ataques israelíes en Qatar subrayan la importancia del reporte. Este expone una dura realidad: el mundo está gastando mucho más en la guerra que en la construcción de la paz, dijo Guterres.