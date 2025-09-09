La Francia de Macron va llegando a su final

París, 9 Sep (Sputnik).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comprometió a nombrar «en los próximos días» un primer ministro para sustituir a François Bayrou, que perdió el lunes la moción de confianza en la Asamblea Nacional y presentará esta jornada su dimisión.

El Gobierno de Bayrou es el segundo en caer en nueve meses, debido a la falta de control en la Asamblea, donde ningún partido logró ser mayoría en las elecciones del año pasado, a lo que tendrá que volver a enfrentarse el próximo primer ministro para aprobar un presupuesto.

Uno de los nombres que suena con más fuerza para suceder a Bayrou es el del titular de Defensa, Sébastien Lecornu. También está la ministra de Salud y Trabajo, Catherine Vautrin, la única mujer que figura en la lista, y el titular de Justicia, Gérald Darmanin.

Entre los posibles candidatos también se encuentran el ministro de Economía, Éric Lombard, y el presidente conservador del consejo regional de Alta Francia, Xavier Bertrand.

Por otro lado, no cesan los llamados a que Macron dimita. Mathilde Panot, de la Francia Insumisa, declaró en su intervención en la Asamblea el lunes que «el presidente no quiere cambiar su política, así que tendremos que cambiar al presidente». Mientras, Jean-Luc Mélenchon, de la misma fuerza política, aseveró que Macron «no respeta el resultado de las urnas». «El país necesita un momento refundador. Solo unas nuevas elecciones presidenciales lo permiten», sentenció.

Por su parte, Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, lamentó que el presidente no vaya a presentar su dimisión y exigió convocar elecciones legislativas anticipadas. No se trata de «una opción», sino «una obligación» para Macron, aseveró.

Mientras tanto, Francia se enfrentará a una serie de protestas ante la perspectiva de recortes en el sistema de bienestar social. El colectivo Bloqueemos Todo convocó para este miércoles manifestaciones con el llamado a paralizar el país, que precederán a las protestas de los principales sindicatos el 18 de septiembre.