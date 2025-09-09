Líderes de Hamás salen ilesos de los ataques israelíes en Doha

El Cairo, 9 sep (Sputnik).- Los miembros de la delegación del movimiento palestino Hamás, liderado por Khalil al Hayya, sobrevivieron a los ataques israelíes contra Doha, informó el canal Al Jazeera, citando fuentes.

Más temprano el canal Al Arabiya, citando fuentes, comunicó que el jefe de Hamás y otros tres líderes perdieron la vida en un ataque israelí en Doha.

«La delegación de líderes de Hamás, encabezada por Khalil al Hayya, sobrevivió», reportó el medio.

Asimismo, el canal Al Arabiya señaló que las conversaciones en Doha sobre la propuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, de un alto el fuego en Gaza, se suspenden hasta nuevo aviso tras el ataque israelí.

Poco antes, testigos informaron a Sputnik sobre varias explosiones fuertes en Doha. Posteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el lanzamiento de un ataque contra el liderazgo de Hamás.

El 7 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Hamás a que aceptara las condiciones estadounidenses para un acuerdo de paz en el enclave y afirmó que Israel, por su parte, ya las había aceptado.

La guerra en la Franja de Gaza estalló después de que miles de palestinos liderados por Hamás atacaran el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, dejando cerca de 5.500 heridos, y tomando a 251 rehenes.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra que comenzó hace un año y 11 meses supera los 64.600 y el número de heridos está por encima de los 163.300, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Luego de una tregua entre enero y marzo de 2025, Israel reanudó la ofensiva bélica, aduciendo la inflexibilidad de Hamás.

Israel también dejó de suministrar electricidad a la planta desalinizadora en la Franja de Gaza y cerró el acceso a la entrada de camiones de ayuda humanitaria al enclave.

En los últimos meses, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, permitió la entrada de ayuda, debido a la presión internacional, y adjudicó a la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) el reparto, en contra de la opinión de todas las organizaciones que trabajan sobre el terreno, que la consideran una empresa no profesional humanitaria y proisraelí. (Sputnik)