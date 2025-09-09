Maduro afirma que Venezuela es un país completamente libre de narcotráfico

Moscú, 9 sep (Sputnik).- Venezuela es un territorio completamente libre de tráfico de drogas, aseguró el presidente de este país, Nicolás Maduro.

«Venezuela es un país libre, completamente libre del fenómeno del narcotráfico», dijo en una entrevista con el canal ruso RT.

En este contexto, Maduro precisó que en Venezuela no hay una sola hectárea sembrada de coca, ni laboratorios de cocaína, ni una sola hectárea de marihuana.

Según el mandatario, toda la cocaína se produce en Colombia, y el 70 por ciento de esta producción sale al mercado a través de los puertos de Ecuador.

«El 87% de la cocaína que se produce en Colombia sale por el Pacífico, el 8% sale por el norte, la Guajira colombiana, y solo un 5% intentan pasarlo por Venezuela», explicó.

De ese 5%, Venezuela logró incautar y destruir más del 70%, dijo Maduro, citando los datos de la ONU y la Organización Mundial de Aduanas.

El pasado 2 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció un ataque militar de su país en el sur del mar Caribe contra una embarcación que supuestamente zarpó de Venezuela con un cargamento de narcóticos.

Posteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que 11 personas murieron en el ataque contra la nave, presuntamente vinculada a la organización criminal Tren de Aragua.

El 7 de agosto, la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien Washington acusa de liderar el Cartel de los Soles.

Ataque a Venezuela sería una locura

Sería una locura si Estados Unidos intenta atacar a Venezuela, declaró el presidente de ese país latinoamericano, Nicolás Maduro.

«Sería una locura», afirmó Maduro en una entrevista con el canal ruso RT, cuando se le preguntó si un posible ataque a Venezuela podría considerarse un suicidio.

El presidente enfatizó que el motivo de EEUU para sus actividades militares no es el narcotráfico, sino el petróleo y gas, señalando que «Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo».

En este sentido, Maduro añadió que Venezuela dispone de ricas fuentes de oro, agua potable y tierras cultivables.

Además, el líder venezolano considera que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado y añadió que Washington tiene un plan de guerra a través del cual busca «forzar su hegemonía política, económica, cultura y militar en el mundo».

Afirmó también que EEUU trata de imponer la paz por la fuerza.

«La gente no quiere la paz romana ni la paz imperial estadounidense. La gente quiere la paz con igualdad, con soberanía, con independencia, con identidad nacional», señaló Maduro.

El 7 de agosto, la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien Washington acusa de liderar el Cártel de los Soles.

La medida fue seguida poco después por el despliegue de varios activos navales estadounidenses en el Caribe con el pretexto de contrarrestar la actividad de los cárteles en la región.

En respuesta, Maduro ordenó la movilización de las Milicias Bolivarianas para garantizar la defensa del país.

Caracas ha argumentado repetidamente que los despliegues navales estadounidenses en el Caribe no están relacionados con los esfuerzos antinarcóticos y en cambio sirven para presionar a Venezuela. (Sputnik)