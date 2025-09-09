Máximo órgano legislativo de China celebra sesión de comité permanente

Beijing, 9 Sep (Xinhua).- El máximo órgano legislativo de China comenzó hoy lunes una sesión regular para revisar una serie de iniciativas, entre las que se encuentran proyectos de ley e informes.

Zhao Leji, presidente del XIV Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), presidió la primera reunión plenaria de la 17ª sesión del comité.

Los legisladores revisaron una serie de proyectos de ley, entre ellos uno sobre energía atómica, otro sobre la respuesta a emergencias de salud pública y uno más sobre parques nacionales, así como proyectos del código ambiental.

También deliberaron sobre proyectos de revisión de la Ley de Arbitraje, la Ley de Prisiones y la Ley de Bancarrota de Empresas, así como proyectos de enmienda a la Ley de Ciberseguridad y la Ley del Impuesto de Protección Ambiental, entre otros.

Los legisladores revisaron proyectos sobre la ratificación de un tratado de extradición y un tratado de asistencia judicial con la República de Serbia.

También revisaron un informe sobre la calificación de los diputados y proyectos de ley relacionados con el personal.