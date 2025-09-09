México insiste en que redadas contra migrantes en EEUU son «injustas»

México, 9 sep (Xinhua) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó hoy martes de nuevo como «injustas» las recientes redadas contra migrantes realizadas en Estados Unidos y reiteró que su Gobierno activa en estos casos protocolos de auxilio para los mexicanos que pudieran resultar afectados.

En su habitual rueda de prensa diaria, la mandataria mexicana explicó que cuando se registran eventos de esta naturaleza en Estados Unidos, se da una alerta en las representaciones mexicanas, que de inmediato se ponen en contacto con las autoridades estadounidenses.

«De inmediato se ponen en contacto con las autoridades para ver si hay mexicanas y mexicanos, y de inmediato se va a los centros de detención para poder entrar en contacto con ellos», detalló.

La mandataria mexicana reiteró que son «injustas» las acciones que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) de Estados Unidos, así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, siglas en inglés).

Sheinbaum, quien considera urgente implementar una reforma migratoria integral que reconozca el papel de los migrantes en la economía de Estados Unidos, ha reforzado la red consular en ese país para proteger a los connacionales que son deportados o detenidos.

El más reciente operativo contra migrantes en el estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, dejó al menos 26 mexicanos detenidos en instalaciones de esa nación, de acuerdo con el Gobierno mexicano.