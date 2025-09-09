OIEA e Irán acuerdan reanudar actividades de inspección

Viena, 9 sep (Xinhua) — El órgano nuclear de la ONU e Irán acordaron hoy en El Cairo las modalidades prácticas para reanudar las actividades de inspección nuclear en Irán, se indicó en una publicación oficial en redes sociales.

«Este es un importante paso en la dirección correcta», dijo Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) con sede en Viena. La publicación de Grossi incluyó fotografías de él firmando documentos con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi.

Irán suspendió su cooperación con el OIEA luego del ataque israelí-estadounidense contra sus instalaciones nucleares y del asesinato de científicos nucleares iraníes en junio. Sin embargo, el órgano nuclear mantiene el contacto con las autoridades iraníes.

El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunció que Araghchi se reuniría con Grossi en la capital egipcia para concluir las conversaciones sobre un nuevo marco para la cooperación bilateral.