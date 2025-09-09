Población de ancianos de Beijing supera los 5 millones

Beijing, 9 sep (Xinhua) — La población anciana permanente de Beijing superó los 5 millones por primera vez, señala un informe sobre el desarrollo del envejecimiento en la capital.

El informe fue presentado en un foro sobre el sector de los servicios de atención a las personas mayores celebrado en Beijing inaugurado hoy martes. Muestra que el envejecimiento de la población de Beijing se intensificó en 2024. Los residentes permanentes de la ciudad de 60 años o más alcanzaron los 5,14 millones, lo que representa el 23,5 por ciento de la población total, un aumento de 192.000 personas con respecto a 2023.

Beijing también está experimentando un aumento constante de su población de edad avanzada. De acuerdo con las estadísticas, los residentes permanentes de la ciudad de 80 años o más ascienden actualmente a 687.000, lo que representa el 3,1 por ciento de la población total.

De acuerdo con Yang Zhiwei, funcionario del Buró Municipal de Asuntos Civiles de Beijing, desde 2024, Beijing ha reforzado de manera coherente la prestación de servicios de atención a las personas mayores a varios niveles y diversificados. Las autoridades locales han implementado 20 medidas políticas que abordan las necesidades esenciales de las personas de edad avanzada, al tiempo que han establecido de manera integral centros regionales de servicios de atención a las personas mayores para fortalecer la calidad de la atención domiciliaria.

Actualmente, Beijing cuenta con 608 instituciones de atención a ancianos registradas, equipadas con 109.000 camas. Además, la ciudad ha establecido de forma sistemática 105 centros regionales de servicios de atención a personas mayores, más de 300 centros de cuidados y más de 1.500 centros comunitarios de servicios para personas mayores.

«Aquí, los residentes ancianos recibimos cuidados profesionales y tenemos muchos amigos y actividades. Mi vida se ha vuelto mucho más plena», dijo Chen Guangying, de 93 años, que vive en un centro de servicios para personas mayores en la localidad de Yizhuang, en las afueras de Beijing.

Luo Jing, responsable del centro, indicó que las instalaciones cuentan con cinco zonas de servicios funcionales, entre las que se incluyen atención residencial, servicios de comedor, academia para personas mayores, atención médica integrada y apoyo integral. «Desde el punto de vista funcional, el centro ha pasado de proporcionar asistencia básica para la vida diaria y atención médica sencilla a ofrecer servicios diversificados», añadió Luo.

De acuerdo con el plan, Beijing creará otros 50 centros regionales de atención a ancianos en 2025.