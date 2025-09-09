Presidenta de México reafirma denuncia de «golpe de Estado» contra expresidente de Perú

Ciudad de México, 9 sep (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este martes su denuncia de un golpe de Estado contra el exmandatario de Perú, Pedro Castillo (2021-2022), después de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del país sudamericano la declaró la víspera como persona non grata por su presunta injerencia política.

«No es una agresión. Recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo, que desde nuestro punto de vista vive un golpe de Estado, y me solidaricé con él, eso fue lo que hice (…). Nosotros mantenemos el mismo criterio, no importa, vamos a mantener nuestra posición», dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa al comentar la decisión legislativa.

Sheinbaum comparó su decisión sobre Perú con la ruptura de relaciones con Ecuador que se desencadenó cuando el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas (2013-2018), fue arrestado el 5 de abril de 2024, en una incursión policial en la embajada de México en Quito, después de recibir el asilo político del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

«Es una política que viene desde el Gobierno del presidente López Obrador. En este caso, como en el caso de Ecuador, de romper relaciones por la invasión que tuvo nuestra embajada, es el mismo criterio», recordó la mandataria.

La moción aprobada por la comisión del Congreso del país andino declara persona non grata a Sheinbaum y rechaza sus declaraciones, «las cuales se interpretan como una inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú y una ofensa al sistema democrático nacional».

El 29 de agosto, la gobernante informó que se reunió con el abogado del encarcelado Castillo, Guido Croxatto, en la residencia oficial de Palacio Nacional.

«En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región», publicó Sheinbaum en sus redes sociales.

Castillo enfrenta un juicio en Perú por su presunto intento de perpetrar un golpe de Estado en diciembre de 2022, cuando ejercía la presidencia.

El Congreso peruano destituyó a Castillo, quien fue encarcelado preventivamente y sucedido por su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, actual jefa de Estado.

En el juicio que enfrenta Castillo por el presunto delito de rebelión, la fiscalía está solicitando 34 años de prisión en su contra. (Sputnik)