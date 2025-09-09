Presidente de Brasil destaca que la lucha contra el crimen llega a los poderosos

Sao Paulo, 9 sep (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó hoy martes que la lucha contra el crimen organizado ha llegado también a los sectores más poderosos vinculados al mercado financiero, al referirse a la histórica operación policial contra el lavado de dinero del narcotráfico y otros delitos, llevada a cabo en empresas ubicadas en el principal centro financiero del país, en Sao Paulo.

La operación desarticuló una red de más de 40 fintechs que operaban en la Avenida Faria Lima, considerada el corazón financiero de la ciudad, y que eran utilizadas para lavar dinero proveniente del Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil.

«No podemos permitir que la vida de quienes viven en las periferias, los pueblos indígenas y las comunidades ribereñas se vea marcada por la violencia mientras los ricos quedan impunes», dijo Lula da Silva durante un discurso en Manaos, capital del estado de Amazonas (norte).

Agregó que «los más vulnerables son quienes más sufren la delincuencia. Acompañar a los pueblos amazónicos requiere una acción firme y decidida contra la delincuencia».

Lula da Silva sostuvo que gracias a la mayor operación de la historia contra el crimen organizado, los millonarios involucrados en delitos financieros vinculados al PCC ya no quedarán fuera del alcance de la justicia.

«Para combatir eficazmente el crimen, necesitamos neutralizar a sus líderes y sanear sus mecanismos de financiación», afirmó.

La operación, realizada el 28 de agosto en ocho estados, tuvo como blanco 350 objetivos, de los cuales 42 se concentraron en empresas que administraban fondos de inversiones, en las que el PCC lavaba dinero.

De acuerdo con la Policía Federal y el Ministerio Público, el PCC creó un sistema de adulteración y venta de combustibles que servía como fachada para blanquear miles de millones de reales obtenidos con el tráfico de drogas.