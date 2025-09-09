Presidente de Colombia compara bombardeo israelí con ataques nazis a buques civiles

Bogotá, 9 sep (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que el reciente ataque del Gobierno de Israel contra una embarcación con alimentos destinada a Gaza remite a los crímenes cometidos por submarinos nazis durante la Segunda Guerra Mundial contra buques civiles que llevaban comida a Europa.

«El ataque de Netanyahu a una embarcación con comida a los palestinos recuerda el ataque de los submarinos nazis a la flota mercante de los EEUU, solo porque llevaba comida a los europeos en la guerra», escribió Petro en la red social X.

En la publicación, el mandatario afirmó que los gobiernos occidentales son «cómplices de genocidio» al no condenar las acciones militares contra la población civil palestina.

«La humanidad debe levantarse, es tiempo de revoluciones», afirmó.

El jefe de Estado también comparó el actual sufrimiento del pueblo palestino con las hambrunas que azotaron a Europa en los años 40 del pasado siglo, en plena Segunda Guerra Mundial.

«Los nuevos genocidas bombardean barcos civiles que llevan comida a los niños y niñas hambrientas que aún sobreviven», denunció.

En su publicación, rememoró cómo pueblos europeos se alzaron contra sus gobiernos colaboracionistas durante el nazismo y exhortó a sus descendientes a actuar con la misma firmeza.

«El propio pueblo judío que sabe en sus propias venas y en su historia qué es persecución, hambre, esclavitud y genocidio, debe levantarse contra el genocida», escribió.

Al mismo tiempo, se preguntó si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pretende colocarse por encima de los mandamientos bíblicos y comparó su figura con la del dios pagano Baal.

Petro cerró su mensaje señalando que el bombardeo del buque cargado de alimentos podría marcar un punto de no retorno en el conflicto actual en el Medio Oriente.

«El ataque al barco civil lleno de alimentos para los niños palestinos es la chispa que incendia la pradera», concluyó.

Un dron israelí atacó este martes al principal barco de Global Sumud Flotilla, provocando un incendio en la cubierta. (Sputnik)