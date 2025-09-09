Qatar promete respuesta «integral» a ataque israelí y promete continuar con mediación sobre Gaza

Doha, 9 sep (Xinhua) — El primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dijo hoy en Doha que Qatar adoptará un enfoque «integral» para responder al ataque israelí de hoy contra Doha y disuadirá futuros ataques.

Qatar se reserva el derecho a responder a Israel y no tolerará ninguna violación a su soberanía, afirmó el jeque en conferencia de prensa.

El país también está formando un equipo encabezado por el ministro de Estado qatarí del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, para emprender acciones legales en respuesta al ataque israelí, dijo.

La mediación para el cese al fuego y el intercambio de prisioneros en Gaza continuará, pero en este momento no hay conversaciones en curso tras el ataque de Israel a Doha, agregó.

Hoy con anterioridad, Israel lanzó un ataque aéreo sin precedentes contra la capital qatarí dirigido a un edificio utilizado por importantes funcionarios de Hamas, en lo que las autoridades israelíes describieron como un intento por asesinar a los líderes del grupo que fueron «directamente responsables de la masacre del 7 de octubre».

Hamas señaló más tarde que el ataque ocurrió mientras la delegación se encontraba discutiendo una nueva propuesta de cese al fuego presentada por el presidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo con el grupo, el equipo negociador sobrevivió, pero otras seis personas murieron.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los reporteros que la administración Trump recibió información del ejército estadounidense en el sentido de que Israel estaba atacando objetivos de Hamas en Doha y señaló que Trump «ordenó inmediatamente» al enviado especial Steve Witkoff informar a Qatar del inminente ataque.

Pero Qatar niega haber tenido conocimiento previo del ataque y describió las declaraciones como «infundadas».

Además, describió el ataque israelí como «una seria amenaza» a los ciudadanos y residentes y una violación a la soberanía, y anunció la suspensión de las actuales negociaciones.

El ataque generó una rápida condena internacional de la ONU, la Liga Árabe, Arabia Saudí, Irán, Egipto, Jordania y Turquía, entre otros.