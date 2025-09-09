Sin Messi y con un jugador menos, Argentina cede ante Ecuador

Guayaquil, Ecuador, 9 sep (Prensa Latina) Ecuador defendió mejor ante Argentina sin su estrella Lionel Messi, y venció hoy 1-0 en el último partido de la eliminatoria mundialista sudamericana, aunque para los argentinos el revés no afectó su clasificación, pues terminaron cómodamente en la cima.

Sin “La Pulga” y con un once alternativo, la «Albiceleste» sufrió la temprana expulsión de Nicolás Otamendi al inicio del segundo tiempo, y un polémico penal en contra, para caer por la mínima ante el «Tri» de Sebastián Beccacece.

Al cierre del primer período, una innecesaria falta permitió al goleador ecuatoriano Enner Valencia cañonear desde el punto de penal para poner a Ecuador 1-0.

Con el primer puesto asegurado, el DT Lionel Scaloni dispuso un equipo alternativo con la oportunidad de ver nuevos hombres en acción antes de los amistosos internacionales.

La Scaloneta llegó a Guayaquil para el último juego de Eliminatorias con la tranquilidad de tener asegurada la clasificación y el liderazgo de la tabla con 38 puntos, producto de 12 victorias, dos empates y tres derrotas.

En su última presentación, superó 2-0 a Venezuela en el Monumental, en lo que fue la última función oficial de Messi en el país. El capitán no viajó a Ecuador ya que decidió, junto al cuerpo técnico, regresar a Inter Miami: “Vengo de una lesión y preferimos evitar otro partido para preparar lo que viene”, explicó a la prensa argentina.

Con este resultado, el Ecuador de Sebastián Beccacece concluyó la clasificatoria con 29 puntos y con el boleto seguro al Mundial de 2026 a efectuarse en México, Canadá y Estados Unidos, junto a Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay.

Venezuela sucumbió ante Colombia y así la posibilidad de buscar la entrada a su primera cita mundialista en un repechaje, mientras Bolivia ganó la oportunidad de ir a esos partidos con equipos de África y Asia.