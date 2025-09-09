Trump «no teme usar medios militares» contra Brasil por juicio a Bolsonaro

Río de Janeiro (Brasil), 10 sep (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, no tendría problemas en utilizar medios militares para «proteger» la libertad de expresión en el mundo, dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en referencia al juicio contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019-2023).

«El presidente (de EEUU, Donald Trump) no tiene miedo de usar medios económicos ni militares para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo», afirmó la funcionaria en rueda de prensa al ser consultada sobre si EEUU tomará más medidas en clave de represalia al Gobierno brasileño en caso de que Bolsonaro sea condenado por la justicia de su país.

«La libertad de expresión es la cuestión más importante de nuestros tiempos; el presidente Trump se toma eso muy en serio, por eso tomamos acciones contra Brasil», añadió Leavitt.

No obstante, la portavoz también comentó que, en este momento, «no hay ninguna acción adicional» contra el Gobierno brasileño.

Desde julio, el Gobierno de EEUU carga contra Brasil por este proceso judicial: aplicó aranceles muy altos a sus exportaciones (50 por ciento) y retiró el visado y aplicó sanciones a diversos miembros del Gobierno y a jueces del Supremo Tribunal Federal, en especial al juez que procesó a Bolsonaro, Alexandre de Moraes.

El pronunciamiento de la portavoz de Trump, compartido por la embajada de EEUU en Brasil en sus redes sociales, se produjo poco después de que los dos primeros jueces del Tribunal Supremo que están juzgando a Bolsonaro votaran a favor de condenarle.

El juicio se prolongará hasta el viernes y las probabilidades de que el exmandatario sea condenado son muy altas.

Bolsonaro está imputado por cinco delitos: pertenencia a organización criminal armada, golpe de Estado, abolición del Estado democrático de Derecho, daño a bien público y daño a patrimonio protegido.

Las penas podrían superar los 40 años de cárcel si se considera la máxima prevista para cada uno de los delitos. (Sputnik)