Uruguay analiza viabilidad de recibir refugiados de Gaza

Montevideo, 9 sep (Xinhua) — El Gobierno de Uruguay analiza «con seriedad» la posibilidad de acoger a refugiados palestinos provenientes de Gaza, aunque se trata de un proceso «complicadísimo», señaló hoy martes el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

«Hay una realidad objetiva y estamos trabajando para entender cuán real puede ser», dijo el canciller a los periodistas, al tiempo que aclaró que no se puede tomar a la ligera, ya que se trataría de un plan que «tiene que ser financiado, planificado y garantizado».

«Hay una larga lista de familiares que están en Gaza, que están pidiendo desesperadamente salir, que están usando los mecanismos de las embajadas, y dentro de las embajadas, los de la embajada uruguaya», explicó.

Según Lubetkin, el Gobierno estudia «con mucha atención» la posibilidad porque «no somos irresponsables; primero hay que ver cómo se pueden dar procesos de llegada».

«No estamos jugando, no es un jugueteo. Es algo demasiado importante en un marco de gran desesperación por el drama que en este momento hay en Gaza», subrayó, y recordó que para mover a los refugiados «necesitan la autorización de Israel, para salir. Necesitan la Cruz Roja, en fin, hay tantos actores».

El pasado 8 de agosto, la cancillería uruguaya condenó la aprobación de la ocupación de la ciudad de Gaza por parte de Israel, lo que consideró «una grave violación al Derecho Internacional», y reafirmó «la posición inquebrantable de Uruguay a favor de la solución de dos Estados».