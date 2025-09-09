Venezuela cae 3-6 ante Colombia y queda fuera de la Copa Mundial 2026

Caracas, 9 sep (Xinhua) — La selección de fútbol de Venezuela se despidió este martes de la posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo 2026, con derrota 3-6 ante su similar de Colombia.

Los venezolanos, dirigidos por el argentino Fernando «Bocha» Batista, disputaron con mucho ímpetu inicial lo que la prensa especializada calificó como el partido más importante en la historia del fútbol venezolano.

Venezuela, que es la única selección de la Conmebol que nunca ha podido disputar una Copa del Mundo, tuvo la posibilidad, en calidad de local, de clasificar al repechaje por el último cupo.

Si lograba la victoria en casa, Venezuela garantizaba la clasificación al repechaje sin importar el resultado del encuentro entre Bolivia y Brasil, que se jugó en simultáneo.

Incluso perdiendo el partido ante Colombia, Venezuela podía acceder al repechaje si Bolivia empataba o perdía ante Brasil.

No obstante, la combinación de resultados fue la más adversa para la selección venezolana, conocida internacionalmente como La Vinotinto.

Bolivia ganó 1-0 a Brasil en calidad de local con un cuestionado gol desde el tiro penal, mientras la ciudad de Maturín fue testigo de una de las más dolorosas derrotas para el fútbol venezolano.

Apenas al minuto 3, el compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami, el venezolano Telasco Segovia, anotó un golazo para los locales. Pero al minuto 10, el experimentado colombiano Yerry Mina anotó la igualada (1-1).

El delantero venezolano Josef Martínez, al minuto 12, marcó el 2-1 que devolvió la energía a la masiva afición que colmó, como nunca antes, el Estadio Monumental de Maturín, en el noreste de Venezuela.

Sin embargo, el colombiano Luis Suárez con un récord histórico para su selección de Colombia, suspendió la fiesta de los locales con cuatro goles consecutivos a los minutos 42, 50, 59, y 67; poniendo la notable cifra de 2-5 en el marcador, favorable a la visita.

El goleador histórico de la selección venezolana, José Salomón Rondón, ya en la cúspide de su carrera y con el sueño de despedirse de su selección en la Copa Mundial 2026, anotó el tercer gol para los venezolanos al minuto 76, para el 3-5.

No obstante, apenas dos minutos después, al minuto 78, el colombiano Jhon Córdoba sentenció con el definitivo 3-6.

El seleccionador de Venezuela, Fernando Batista, ofreció una muy breve declaración en la que pidió disculpas a la afición venezolana por la derrota de esta noche, al tiempo que se negó a responder preguntas y a hablar sobre los detalles técnicos del partido.