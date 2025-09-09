Venezuela denuncia el ‘falso positivo’ de un helicóptero de EE.UU. cerca de sus costas

Caracas, 9 Sep (Sputnik).- El Gobierno de Venezuela denunció este martes que está en marcha una campaña en las redes sociales, orquestada «por sectores de la ultraderecha» local, en interés de comunicar falsamente la «presencia de un helicóptero estadounidense» cerca de sus costas insulares.

Para Caracas, esa estrategia pretende poner una excusa para que «las mismas fuerzas militares de EE.UU. pudieran infligir daños a la precitada aeronave», con el objetivo de «provocar y fabricar un incidente o falso positivo«, según se lee en un comunicado suscrito por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

«Lo anterior serviría de pretexto para justificar una escalada de agresiones militares en contra de nuestra nación, tal como lo ha hecho el imperialismo estadounidense en otros episodios históricos como el del Golfo de Tonkin en 1964, en el cual se alegó que sus buques habían sido atacados por unidades flotantes de Vietnam del Norte, para justificar un aumento de su participación en la guerra de ese país», advierte el documento.

En criterio de las autoridades venezolanas, la jugada «forma parte de las operaciones psicológicas contempladas en el tradicional libreto de guerra de los EE.UU., destinado a crear escenarios ficticios como condición previa para intervenciones armadas».

«Fatua excusa»

En esta oportunidad, afirma Padrino, la eventual agresión militar estadounidense estaría cobijada «bajo la fatua excusa de la ‘lucha contra el narcotráfico'», pero «en realidad» pretendería «un cambio de régimen forzado en Venezuela, que a la vez arrastraría a la región a un conflicto de imprevisibles consecuencias».

«Rechazamos categóricamente y exigimos el cese de estas acciones belicistas y de guerra cognitiva orquestadas por el Secretario de Estado norteamericano (sic), Marco Rubio y Mauricio Claver-Carone, que persiguen generar desestabilización y zozobra en la población», reza el documento.

Para concluir, se recalca que, en línea con lo instruido por el presidente Nicolás Maduro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se aferra «a la tradición pacifista del Estado venezolano», pero se llama a recordar que el país suramericano tiene «la irreductible determinación de defender la integridad territorial con firmeza y serenidad, en perfecta fusión popular militar policial, para garantizar la libertad, soberanía e independencia de la Patria».