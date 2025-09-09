Xi felicita a Kim por 77º aniversario de fundación de la RPDC

Beijing, 9 sep (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, trasladó hoy martes felicitaciones a Kim Jong Un, secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC) y presidente de Asuntos de Estado de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), por el 77º aniversario de la fundación de su país.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), afirmó en su mensaje que durante los últimos 77 años, el PTC ha unido y liderado al pueblo de la RPDC para avanzar sin cesar y promover el desarrollo constante de todas las iniciativas socialistas en el país.

Xi señaló que en los últimos años, bajo la dirección del PTC encabezado por el camarada secretario general Kim, el pueblo de la RPDC ha trabajado arduamente para lograr los objetivos y tareas establecidos en el VIII Congreso del PTC, consiguiendo numerosos avances destacados.

Expresó su confianza en que el pueblo de la RPDC recibirá el IX Congreso del PTC con alto espíritu y logros sobresalientes, inaugurando un nuevo capítulo en la causa de la construcción del socialismo al estilo de la RPDC.

Al enfatizar que China y la RPDC son vecinos tradicionalmente amistosos, unidos por montañas y ríos, Xi apuntó que ha sido siempre una directriz estratégica firme del PCCh y del Gobierno chino mantener, consolidar y desarrollar adecuadamente los lazos entre China y la RPDC.

Tras recordar la visita reciente de Kim a China para participar en los actos conmemorativos del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista, Xi destacó que ambos líderes se reunieron nuevamente para planificar de manera conjunta el desarrollo de las relaciones entre los dos partidos y países.

Xi aseguró que China está lista para fortalecer la comunicación estratégica con la RPDC, estrechar intercambios y cooperación bilaterales y aunar esfuerzos por promover la amistad entre ambos países, así como su causa socialista, a fin de realizar mayores contribuciones a la paz y el desarrollo de la región y del mundo en su totalidad.