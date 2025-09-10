Aerolínea estadounidense Avelo adquirirá hasta 100 aviones de brasileña Embraer por 4.400 millones de dólares

Sao Paulo, 10 sep (Xinhua) — La aerolínea estadounidense de bajo costo Avelo Airlines anunció hoy miércoles la compra de 50 aviones de pasajeros de la fabricante brasileña Embraer, la tercera mayor del mundo, con derechos de compra para otros 50 adicionales, en un acuerdo por 4.400 millones de dólares.

La compañía Embraer, con sede en el estado brasileño de Sao Paulo (sureste), detalló en un comunicado que las entregas comenzarán en el primer semestre de 2027.

Avelo se convertirá de esa manera en la primera compañía aérea de Estados Unidos en operar el modelo E195-E2, el avión comercial más grande y avanzado del fabricante brasileño.

Embraer es líder mundial en la fabricación de naves ejecutivas y la tercera fabricante de aviones del mundo, detrás de la estadounidense Boeing y la europea Airbus.

Los nuevos aparatos complementarán la actual flota de Boeing 737NG y permitirán a la empresa aumentar su rentabilidad, al ampliar la red de destinos y reducir los costos de operación, según el comunicado de Embraer.

Uno de los atractivos principales del E195-E2 es su capacidad de despegar en pistas cortas, gracias al sistema E2TS desarrollado por la armadora brasileña, lo que ampliará el acceso de Avelo a aeropuertos restringidos y rutas de mayor alcance, además de mayor eficiencia en consumo de combustible y bajos niveles de ruido.

«Estamos contentos por asociarnos con Embraer y lanzar al mercado estadounidense este avión de fuselaje estrecho, el mejor de su clase», afirmó el fundador y director ejecutivo de Avelo Airlines, Andrew Levy.

«Su rendimiento, tamaño y eficiencia lo convierten en la opción ideal para el crecimiento de nuestra red», agregó el directivo.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Embraer Commercial Aviation, Arjan Meijer, comentó que el E195-E2 constituye «un punto de inflexión para las aerolíneas que buscan crecer de forma rentable y mejorar la experiencia del pasajero».

«Su eficiencia, bajo nivel de ruido y capacidad para operar en pistas cortas abrirán nuevos mercados y optimizarán la red de Avelo», sostuvo Meijer.

La fabricante brasileña tendrá con esta compra superioridad numérica frente a la estadounidense Boeing en una aerolínea de Estados Unidos, ya que Avelo Airlines cuenta con una flota de 22 Boeing 737 de última generación.