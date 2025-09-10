Algunos Estados miembros de CELAC expresan profunda preocupación por el reciente despliegue militar extra regional en la zona caribeña

México, 10 sep (Xinhua) — Algunos países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) emitieron una declaración en la que expresan su profunda preocupación por el reciente despliegue militar extra regional en la zona.

La declaración señala que América Latina y el Caribe han sido proclamadas como Zona de Paz, compromiso adoptado por todos los Estados miembros y sustentado en principios como: la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, la promoción del diálogo y el multilateralismo, el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación.

La declaración subraya que el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), constituye un hito histórico que convirtió a la región en la primera zona densamente poblada del mundo libre de armas nucleares. Este tratado refleja la vocación de los pueblos latinoamericanos y caribeños por la paz, la seguridad colectiva y la proscripción definitiva de las armas nucleares como medio de coerción o amenaza.

Los países miembros de la CELAC que firmaron esta declaración reconocen que el crimen organizado transnacional y el narcotráfico constituyen una amenaza significativa para alcanzar sociedades pacíficas e inclusivas.

Por ello, reafirman su voluntad de combatir estos delitos de manera prioritaria, aumentando la cooperación y coordinación regional e internacional dentro del marco del respeto al Derecho Internacional y cumpliendo con los marcos legales y las convenciones internacionales vigentes.

Los países miembros de la CELAC, incluyendo Venezuela, que firmaron la declaración, hacen un llamado a la promoción de un entorno seguro y reiteran su firme compromiso con la defensa de la paz, la estabilidad, la democracia y el desarrollo en toda la región.