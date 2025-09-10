Apagón general en Cuba tras nuevo colapso en red energética nacional

La Habana, 10 sep. (Sputnik).- Un nuevo colapso en la red energética de Cuba provocó este miércoles un apagón general, que las autoridades locales achacan provisionalmente a una inesperada desconexión de la mayor central termoeléctrica del país.

«Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico, SEN, que puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras, no obstante se investigan las causas. Ya comenzó el proceso de restablecimiento», informó el Ministerio de Energía y Minas en la red social X.

El Sistema Energético Nacional (SEN) de Cuba ha colapsado completamente seis veces desde octubre pasado, la mayoría de las veces por fallas en la Guiteras, y déficit en el combustible.

El nuevo incidente ocurre pocas horas después de que las autoridades anunciaran la sincronización de 30 parques fotovoltaicos de 21.8 MegaWatts a la red nacional, considerándolo un avance en «el camino de la soberanía energética».

Cuba lidia desde hace meses con una crisis energética, agravada por recurrentes desconexiones de su red eléctrica nacional por falta de combustible, roturas y una infraestructura obsoleta, más el impacto de huracanes y de las sanciones económicas de EEUU, que dificulta el acceso a créditos o a mercados alternativos. (Sputnik)