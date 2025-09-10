Banco Popular impulsa a más de 770 microempresas con programa especial de financiamiento

San José, 9 Sep (Elpaís.cr).- El Banco Popular y de Desarrollo Comunal reafirmó su compromiso con el emprendimiento nacional al anunciar que, a través de su programa “Microfinanzas”, ha logrado financiar un total de 776 microempresas en todo el país, movilizando cerca de ₡7.919 millones hasta julio de este año.

La iniciativa forma parte del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE), al que la entidad destina cada año un 5 % de sus utilidades, en cumplimiento de la Ley N.° 8634 del Sistema de Banca para el Desarrollo. El objetivo central del programa es apoyar proyectos viables de personas y pequeñas empresas, con especial atención a sectores productivos de alto potencial y poblaciones vulnerables.

“A través del FOFIDE promovemos el acceso a crédito y servicios de desarrollo empresarial en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Seguimos trabajando para que las microempresas compitan en igualdad de condiciones, generando empleo y fortaleciendo los encadenamientos productivos”, destacó Gina Carvajal Vega, Gerente General Corporativa del Banco Popular.

Financiamiento accesible para emprendedores

El programa “Microfinanzas” se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar el crecimiento de las microempresas, gracias a condiciones diferenciadas de acceso al crédito. Entre sus características sobresalen:

Créditos en colones, con tasa referenciada a la Tasa Básica Pasiva.

Montos de financiamiento de hasta ₡23,1 millones .

Plazos de hasta 240 meses , según tipo de garantía.

Recursos disponibles para capital de trabajo, cancelación de deudas relacionadas con el negocio, adquisición de maquinaria, equipo o infraestructura productiva.

Con este esquema, el Banco Popular facilita que las microempresas fortalezcan su competitividad, generen empleo y dinamicen la economía local, aportando a la reactivación productiva del país.

Canales de atención

Las personas interesadas en acceder a este programa cuentan con diferentes vías de información y consulta:

Línea gratuita 800-MIPYMES (800-6479637) , disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sitio web oficial: www.bancopopular.fi.cr/fofide.

Oficinas comerciales del Banco en todo el territorio nacional.

Con iniciativas como esta, el Banco Popular busca sembrar bienestar y oportunidades, ofreciendo soluciones financieras inclusivas y sostenibles que permitan a los pequeños emprendedores desarrollar sus proyectos y convertirse en motores de crecimiento económico.