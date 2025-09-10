Barcos guardacostas chinos zarpan para patrulla pesquera en el Pacífico Norte

Shanghái, 11 sep (Xinhua) — Dos barcos de la Guardia Costera de China (GCCh) zarparon de Shanghai el miércoles para llevar a cabo una misión de patrullaje de aplicación de la ley pesquera, que tendrá 31 días de duración y se enfocará en zonas de altamar del océano Pacífico Norte.

En un comunicado, la GCCh indicó que la patrulla constituye un esfuerzo importante de China para cumplir con sus obligaciones internacionales.

Los guardacostas chinos despachan cada año dos embarcaciones para llevar a cabo esta misión. La actual es la décima operación de su tipo desde el lanzamiento de la patrulla.

En los últimos años, la GCCh ha llevado a cabo esfuerzos para implementar activamente la Resolución 46/215 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Convenio sobre la Conservación y el Manejo de los Recursos Pesqueros en Altamar del Océano Pacífico Norte.

La entidad china ha realizado operaciones de abordaje e inspección en altamar para combatir actividades de pesca ilegales, no reportadas o no reguladas, lo que contribuye a mantener el orden de esta actividad comercial y promueve el desarrollo sostenible de los recursos pesqueros, de acuerdo con el comunicado.