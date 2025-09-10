Campaña “Escuchá tu Panza” busca diagnóstico temprano de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa en Costa Rica

San José, 10 Sep (Elpaís.cr).- La Asociación de Especialistas en Gastroenterología y Endoscopía Digestiva de Costa Rica, en conjunto con la Asociación CUCI y Crohn de Costa Rica, lanzó la campaña “Escuchá tu Panza”, una iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre la importancia del diagnóstico temprano de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), que incluye la Colitis Ulcerosa (CUCI) y la Enfermedad de Crohn.

La propuesta también tiene un objetivo práctico: canalizar pacientes hacia una atención oportuna. Para ello, se habilitó en el sitio web www.escuchatupanza.com

un formulario de autoevaluación gratuito que permite identificar si los síntomas reportados sugieren una EII.

Síntomas que no deben ignorarse

Los especialistas advierten que señales como diarrea persistente, dolor abdominal, sangrado en las heces, fatiga inexplicable o pérdida de peso sin causa aparente no deben confundirse con trastornos menores como el colon irritable.

“Un diagnóstico temprano puede evitar complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso cirugías, mejorando así de manera significativa la calidad de vida de los pacientes”, explicó el gastroenterólogo Dr. Kenneth Ernest.

Señales de alarma (Fuente: Asociación CUCI y Crohn en Costa Rica):

Diarrea constante

Sangrado en las heces

Dolor abdominal intenso

Pérdida de peso sin causa aparente

Ganas urgentes de ir al baño, incluso durante la noche

El Dr. Ernest detalló que la colitis ulcerativa afecta principalmente el colon, mientras que la enfermedad de Crohn puede comprometer cualquier parte del tracto gastrointestinal. Ambas son enfermedades inmunomediadas que, sin tratamiento oportuno, pueden derivar en fístulas, estenosis, perforaciones o incluso cáncer de colon.

Una condición más común de lo que se cree

En Costa Rica se estima que entre 3.000 y 4.000 personas viven con algún tipo de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, aunque aún se realizan estudios para precisar la incidencia. Estas patologías pueden aparecer en cualquier etapa de la vida, con mayor frecuencia en jóvenes y adultos mayores.

La presidenta de la Asociación CUCI y Crohn de Costa Rica, Tatiana Villegas Lemaitre, subrayó que el nombre de la campaña invita a escuchar las señales del cuerpo y romper con la costumbre de normalizar síntomas persistentes.

“El cuestionario en línea no sustituye una consulta médica, pero representa un primer paso valioso hacia un diagnóstico oportuno. Nuestro propósito es acortar el tiempo que suele tomar identificar estas enfermedades, que a veces puede prolongarse por años”, señaló Villegas.

Experiencias que dan voz a la campaña

El médico general Rafael Acuña Quesada, de 46 años, relató que fue diagnosticado con enfermedad de Crohn hace tres años tras una década de recibir diagnósticos erróneos.

“Pasé cuatro meses y medio hospitalizado, con sangrados, diarreas hasta 16 veces al día y complicaciones graves. Estuve al borde de la muerte y más de un año incapacitado. Por eso estas campañas son vitales: para que otros no pasen lo mismo y tengan un diagnóstico temprano”, afirmó.

Por su parte, Ana Luz Sáenz Ramírez, de 38 años, convive con colitis ulcerosa desde hace 14 años. “A los 25 años tuve que usar pañales para poder trabajar, con dolores intensos y múltiples internamientos. El diagnóstico fue un choque emocional y físico que me llevó a depresión, pero también a fundar la Asociación de Pacientes. Estas campañas educan, generan empatía y ayudan a que la sociedad entienda y apoye a quienes convivimos con estas enfermedades”, compartió.

Un llamado a prestar atención

Con la campaña “Escuchá tu Panza”, las asociaciones médicas y de pacientes buscan no solo reducir los tiempos de diagnóstico, sino también romper el estigma que enfrentan quienes padecen estas enfermedades invisibles y complejas.

Los especialistas reiteran el mensaje central: escuchar al cuerpo y no minimizar síntomas digestivos persistentes puede salvar vidas.