China expresa firme oposición a violación de Israel a soberanía territorial y seguridad nacional de Qatar

Beijing, 10 sep (Xinhua) — China condena severamente el ataque aéreo en la capital, Qatarí de Doha, y se opone firmemente a la violación por parte de Israel de la soberanía territorial y la seguridad nacional de Qatar, manifestó hoy miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian.

Lin expresó en una rueda de prensa diaria que a China le preocupa profundamente que el ataque pueda conducir a una mayor escalada de las tensiones regionales y se encuentra insatisfecha con las acciones llevadas a cabo por las partes pertinentes que socavan deliberadamente las negociaciones de cese del fuego en Gaza.

El portavoz subrayó que la fuerza no puede llevar la paz a Oriente Medio, mientras que el diálogo y la negociación son la salida fundamental.

Al señalar que el conflicto en Gaza ha persistido durante casi dos años, Lin expresó que China insta enérgicamente a todas las partes pertinentes, en particular a Israel, a hacer esfuerzos más activos para cesar los combates y reanudar las negociaciones, en lugar de llevar adelante las acciones opuestas.

Cuando se le preguntó sobre el comentario de China sobre la notificación de Israel a Estados Unidos antes del ataque aéreo en el sitio de Hamas en Doha, Lin expresó que China está «profundamente preocupada por los informes pertinentes».

«Esto está inextricablemente ligado al grave desequilibrio de largo plazo en la posición de ciertos países externos sobre los asuntos de Oriente Medio», agregó Lin.

«Aconsejamos a ciertos grandes países dar prioridad a la paz y la estabilidad regionales, mantener una actitud justa y responsable, y trabajar con la comunidad internacional para desempeñar un papel constructivo en la promoción de un alto el fuego, poner fin a la guerra y aliviar las tensiones regionales», manifestó el portavoz.