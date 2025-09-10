China, Rusia y Mongolia realizan primer ejercicio conjunto de defensa fronteriza

Beijing, 10 sep (Xinhua) — China, Rusia y Mongolia realizaron un ejercicio conjunto de defensa fronteriza entre lunes y martes, llevando a cabo maniobras en un área limítrofe en la que convergen los tres países.

Denominado «Cooperación de Defensa Fronteriza 2025», el ejercicio se centró en fortalecer la coordinación contra actividades terroristas y de sabotaje en regiones limítrofes, informó hoy miércoles el Diario del Ejército Popular de Liberación.

El ejercicio conjunto en condiciones reales tuvo como objetivo reforzar la capacidad de los tres países para responder a amenazas a la seguridad fronteriza, profundizando también la confianza estratégica, según el reporte.

Como parte de las maniobras, los tres países establecieron un puesto de mando en China y llevaron a cabo actividades que incluyeron planificación, reconocimiento y ataques de forma conjunta, poniendo a prueba un nuevo modelo de cooperación en defensa fronteriza.

Tras el ejercicio, los tres ejércitos intercambiaron puntos de vista sobre la gestión y el control fronterizos.