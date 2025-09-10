Colombia advierte que cese de apoyo de EEUU pondría en riesgo lucha antidrogas en el país

Bogotá, 11 de sep (Sputnik).- El cese de la colaboración de EEUU con la lucha antidrogas que lleva adelante Colombia (descertificación) podría poner en riesgo los avances alcanzados en la materia, afirmó el miércoles la canciller del país sudamericano, Rosa Villavicencio.

«Es una decisión política y le corresponde a EEUU, porque nosotros defendemos la soberanía de nuestro territorio. Seguramente eso pueda generar alguna tensión por el momento que estamos viviendo. Sin embargo, si la certificación se evalúa desde lo objetivo (…) lo justo sería mantenerla. Esperamos que esto se mire con esa objetividad. Otra decisión distinta (descertificación) perjudicaría al país y no lo ayudaría», señaló Villavicencio en rueda de prensa.

La canciller hizo estas declaraciones luego del foro «Apuestas, progresos y futuro de la política de drogas en Colombia».

La certificación es un mecanismo a través del cuál EEUU colabora con países productores o de tránsito en el combate al narcotráfico; por ejemplo, en la eliminación de cultivos ilegales.

Las tensiones políticas entre Bogotá y Washington, y el supuesto aumento de los cultivos en el país -que el Gobierno norteamericano considera inadecuado- podrían hacer caer la certificación.

Villavicencio afirmó, en cambio, que Colombia ha adoptado una política de drogas integral que va más allá del enfoque represivo, e incluye un componente de desarrollo rural.

«Pedimos a la comunidad internacional que nos acompañe, porque este problema no es solo de Colombia: es un problema global», indicó la funcionaria.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, también presente en el foro- aseguró que se han impulsado proyectos de «economías legales» en regiones afectadas por los cultivos ilícitos, como el Catatumbo (este), Cauca (suroeste) y Chocó (este), mediante estrategias de sustitución apoyadas por el Estado, reforma agraria y sistemas agroalimentarios sostenibles.

«Hoy Argelia (en el Cauca) cuenta con una de las mejores tazas de café y una economía en crecimiento. Esa es nuestra respuesta estructural al narcotráfico», dijo.

Villavicencio detalló que solo en 2025, Colombia incautó 493 toneladas de hoja de coca, un aumento del 106,3 por ciento respecto a 2018 y del 39,88 por ciento frente a 2022.

Además, destacó que en 2024 se alcanzó un récord de 884 toneladas de cocaína incautadas, lo que representa un incremento del 144 por ciento en comparación con 2016.

Ambas funcionarias subrayaron que el enfoque actual también busca posicionar los productos resultantes de la sustitución de cultivos ilícitos en mercados internacionales.

«Hemos viajado a Japón y a otros países promoviendo esta economía lícita del campesinado, basada en la economía popular y acompañada por la política pública», indicó Villavicencio.

Asimismo, destacó que Colombia ha llevado su propuesta a espacios multilaterales como la Comisión de Estupefacientes en Viena, la ONU, la OEA, la Comunidad Andina y la CELAC.

«Queremos hacer ver al mundo que este problema no es solo nuestro, que hay que hablar de tú a tú para encontrar una solución global a las drogas», sostuvo la canciller.

La funcionaria reiteró que la Política Nacional de Drogas 2022-2033 tampoco renuncia a la lucha contra las mafias.

«Nosotros no hemos abandonado el enfoque punitivo ni la cooperación internacional. Pero es nuestro derecho construir un modelo más justo y sostenible para nuestras comunidades rurales», subrayó. (Sputnik)