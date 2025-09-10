Ecuador anuncia «nueva fase» de su guerra contra el narcoterrorismo

Quito, 11 sep (Sputnik).- El Gobierno de Ecuador anunció el miércoles una «nueva fase» en la guerra contra el narcoterrorismo, con una estrategia territorial que prioriza a nueve provincias e incluye más agresividad en la ofensiva militar.

«Nueva fase en la guerra contra el narcoterrorismo. Alto mando militar delinea la nueva estrategia territorial, nueve provincias son priorizadas», informó el Ministerio de Defensa Nacional desde su cuenta en la red social X.

Según la cartera de Estado, las Fuerzas Armadas fueron llamadas a replantear su estrategia, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa y del ministro Gian Carlo Loffredo.

«El Bloque de Seguridad (integrado por FFAA y Policía) atacará con una ofensiva militar más agresiva y territorial», indicó

En particular las provincias que concentra los esfuerzos de esta decisión son Guayas (suroeste); Los Rïos (centro); Manabí (noroccidente); El Oro (sur); Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe (sur) y Morona Santiago (sur)

Esta nueva ofensiva incluye la eliminación de cabecillas, la destrucción de maquinaria, combustibles e infraestructura usada en la minería ilegal, así como la neutralización de vehículos, bodegas y material vinculados al robo y contrabando de combustibles, indicó la cartera de Defensa.

«Cada acción se apoyará en un mapeo constante de patrullajes y en el incremento de la inteligencia militar, como punto clave en esta nueva fase de la guerra», apuntó.

La estrategia toma en cuenta la atención prioritaria al control de los centros penales bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

«A esto se suma una política de cero tolerancia a la corrupción, con depuración institucional y mano dura internamente», precisó.

Añadió que este plan estará sujeto a un seguimiento permanente con indicadores claros, desde el Comando Conjunto, donde se evaluará cada acción, operación y estrategia.

Ecuador vive desde inicios de 2024 una ola de violencia atribuida al accionar de los grupos del crimen transnacional y el narcotráfico, lo cual ha dado paso a que el Gobierno adopte continuos estados de excepción.

El martes, el Gobierno informó sobre el decomiso de bienes a un Comando de la Frontera durante varios allanamientos en el país, por más de 300 millones de dólares, y 15 personas fueron señaladas por presunto delito de lavado de activos. (Sputnik)