EEUU apoya a OTAN ante informes de drones rusos que violan espacio aéreo polaco

Washington, 10 sep (Sputnik).- EEUU apoya a sus aliados de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) en medio de reportes que indican que drones rusos violaron el espacio aéreo polaco durante un ataque a Ucrania, afirmó este miércoles el representante de Washington ante la alianza, Matthew Whitaker .

«Apoyamos a nuestros aliados en la OTAN ante estas violaciones del espacio aéreo y defenderemos cada centímetro del territorio de OTAN», publicó el embajador Whitaker en la red social X.

La fuerza aérea holandesa, los sistemas Patriot alemanes y un avión de alerta temprana italiano también participaron en la respuesta polaca al incidente, agregó el Comando de Operaciones Aliado de la OTAN en una declaración separada, también publicada en X.

Este miércoles, el Ejército polaco informó haber derribado varios drones que violaron el espacio aéreo del país durante la noche, cuando Ucrania tenía declarada alerta aérea.

En total, se detectaron 19 drones, de los cuales tres fueron neutralizados, y se hallaron restos en localidades cercanas a la frontera con Bielorrusia y Ucrania. No hubo víctimas, aunque se registraron daños menores.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó el incidente como una «provocación a gran escala» y denunció el origen ruso de los drones derribados, aunque sin presentar pruebas.

El Ministerio de Defensa de Rusia negó que los drones usados en un ataque masivo contra instalaciones de la industria ucraniana violaran el espacio aéreo polaco, ya que su alcance máximo de vuelo «no supera los 700 kilómetros».

A su vez, el Kremlin señaló que los líderes de la OTAN y la Unión Europea «acusan a Rusia de provocaciones todos los días», pero no presentan «ni un solo argumento». (Sputnik)