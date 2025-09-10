El ataque israelí a Catar «enfureció» a asesores claves de Trump

Washington, 10 Sep (Sputnik).- El bombardeo perpetrado por las fuerzas de Israel contra la capital catarí, Doha, «sorprendió» a la Casa Blanca y «enfureció» a algunos de los principales asesores del presidente estadounidense, Donald Trump, reporta Axios, citando a tres funcionarios estadounidenses.

De acuerdo con los informantes, este martes por la mañana las fuerzas estadounidenses en la región detectaron aviones israelíes dirigiéndose hacia el golfo Pérsico. Ante esa circunstancia, Washington solicitó aclaraciones al respecto, pero para cuando Israel las proporcionó, ya era demasiado tarde para impedir el bombardeo.

Una vez informado el presidente Trump sobre el inminente ataque, ordenó al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, que notificara a los cataríes; no obstante, resultó que para cuando lo hizo, las bombas ya habían alcanzado su objetivo, que era una reunión de la cúpula del movimiento Hamás, que tenía lugar en Doha.

El hecho de que el ataque sucediera justo cuando Washington esperaba que Hamás respondiera a la nueva propuesta de Trump sobre la resolución del conflicto en la Franja de Gaza, irritó a algunos de los principales asesores del mandatario estadounidense.

Así, Axios precisa que los funcionarios de Hamás se habían reunido precisamente para discutir la mencionada propuesta y la Casa Blanca esperaba recibir la respuesta del movimiento para finales de la semana.

En paralelo, se subraya que Ron Dermer, principal asesor del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este lunes en Miami con Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner. Aunque Dermer estaba al tanto de los planes de atacar Catar, no los mencionó en absoluto a sus interlocutores estadounidenses, según una fuente conocedora del asunto.

«Nación soberana y cercana a EE.UU.»

Catar es un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente, y desde que Trump asumió el cargo por segunda vez ha aumentado significativamente su cooperación con Estados Unidos en temas cruciales, incluido el conflicto en el enclave palestino.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró este martes que bombardear unilateralmente a Catar, «una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos, que está trabajando muy duro y asumiendo valientemente riesgos» con Washington para negociar la paz en Oriente Medio, «no favorece los objetivos de Israel ni de Estados Unidos».

A su vez, el propio Trump reiteró lo dicho por Leavitt y aseguró que no fue él quien tomó la decisión de lanzar un ataque contra el país árabe, sino el primer ministro del país hebreo.

En la misma línea, informó que habló tanto con Netanyahu como con el emir y el primer ministro de Catar, a los que agradeció su apoyo y amistad hacia la nación norteamericana. «Les aseguré que algo así no volverá a suceder en su territorio«, enfatizó.

Catar se ha sumado así a los países bombardeados por Israel luego del 7 de octubre de 2023, junto con territorios de Palestina, el Líbano, Yemen, Irán y Siria.