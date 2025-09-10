El Supremo de Brasil condena a exsecretario de Bolsonaro por intento golpista

Río de Janeiro (Brasil), 11 sep (Sputnik).- El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó el miércoles, por mayoría, al exsecretario personal del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), teniente coronel Mauro Cid, por un delito de intento de abolición del Estado de Derecho.

El juez Luiz Fux emitió el tercer voto a favor de la condena, formando así una mayoría simple (tres de cinco).

El magistrado recalcó que no hay dudas sobre la participación de Cid en la trama golpista y lamentó los «diálogos inimaginables» -obtenidos en la investigación- que muestran a Cid y a sus ayudantes debatiendo sobre estrategias para perpetrar el golpe.

El exfuncionario es una pieza clave en la investigación sobre el intento de golpe de Estado, ocurrido tras las elecciones de 2022, porque decidió confesar los crímenes y colaborar con la Justicia, entregando informaciones que fueron decisivas para poder imputar a Bolsonaro y sus otros aliados.

A cambio de esa colaboración, recibirá beneficios penales, aunque algunos jueces ya declararon que perderá parte de esos privilegios porque omitió informaciones importantes y se contradijo en algunas ocasiones.

La cuantía de años que Cid pasará en la cárcel aún no fue establecida (esa será la última parte del juicio).

Según lo previsto, Fux emitirá en esta misma sesión su voto respecto al resto de imputados, entre ellos Bolsonaro.

En caso de que vote a favor de una condena (algo poco probable, dado sus posturas públicas hasta el momento), el expresidente brasileño ya estaría sentenciado, ya que bastan los votos de tres de los cinco jueces de la primera sala del Supremo.

En cualquier caso, el juicio proseguirá la mañana de este jueves con los votos de los jueces Carmen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin. (Sputnik)