Fiscalía venezolana anuncia operación «implacable» contra corrupción

Caracas, 10 sep (Xinhua) — El Ministerio Público de Venezuela desarrolla desde el pasado 7 de septiembre una operación «implacable» contra la corrupción en el sistema de justicia del país sudamericano, anunció hoy miércoles la Fiscalía General.

«Se ha avanzado en una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia, que vincula entre otros cargos a varios jueces y fiscales», difundió la institución en un comunicado.

La Fiscalía General señaló que como parte del operativo mencionado, en las últimas horas se ha capturado a 14 fiscales, incluido el fiscal superior del estado Carabobo, en la región norte del país.

La institución añadió que la operación en marcha «reafirma» el «compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad».

De acuerdo con cifras del combate a la corrupción, al interior de la institución se ha procesado a 570 funcionarios del Ministerio Público por la comisión de distintos delitos.

«Este Ministerio Público seguirá ejerciendo sin contemplación alguna la fuerza pública sobre aquellos sujetos sin honra que desvíen su camino», agregó el texto firmado por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.