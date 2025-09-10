Hungría se solidariza con Polonia tras el incidente con drones

Budapest, 11 sep (Sputnik).- El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, expresó su solidaridad con Polonia tras el incidente con drones en el espacio aéreo polaco.

«Ante todo, nos solidarizamos con Polonia, estamos del lado de Polonia (…). Ha aparecido equipo militar extranjero en Polonia, de una forma u otra, pase lo que pase, en cualquier caso, estamos con Polonia. El espacio aéreo polaco es inviolable, y los polacos siempre pueden contar con nosotros en este sentido», dijo en un video fue publicado en las redes sociales.

El primer ministro húngaro añadió también que el incidente pone de relieve una vez más la necesidad de establecer la paz en Ucrania.

Por su parte, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, afirmó que la mejor manera de poner fin al conflicto en Ucrania es empezar a negociar.

«Vemos que Ucrania no puede ganar esta guerra en el campo de batalla. La mejor manera de poner fin a este conflicto es sentarse a la mesa de negociaciones. Cuanto más se prolongue, más ucranianos morirán, mayor será la destrucción y aumentará el riesgo de escalada», dijo en una entrevista con el canal bielorruso Perviy Informatsionniy.

El ministro también dijo que ve el riesgo de una tercera guerra mundial si la escalada continúa.

«Recientemente hemos visto que la lucha se intensifica, y esta es otra razón para declarar que la paz debe alcanzarse lo antes posible. De ​​lo contrario, corremos el riesgo de un desastre grave en la seguridad internacional. Cada paso en falso es una posibilidad de una tercera guerra mundial, y no la deseamos», añadió.

El Ejército polaco informó el miércoles haber derribado varios drones que violaron el espacio aéreo del país durante la noche, cuando Ucrania tenía declarada la alerta aérea. En total, se detectaron 19 drones, de los cuales tres fueron neutralizados, y se hallaron restos en localidades cercanas a la frontera con Bielorrusia y Ucrania.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó el incidente como una «provocación a gran escala» y denunció el origen ruso de los drones derribados, aunque sin presentar pruebas.

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, confirmó que la noche del martes al miércoles sus fuerzas atacaron instalaciones de la industria militar en el oeste de Ucrania. Aseguró que no se planearon objetivos en territorio polaco y que el alcance de los drones utilizados no supera los 700 kilómetros. Además, expresó su disposición a mantener consultas con el Ministerio de Defensa de Polonia sobre el incidente.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, señaló que los líderes de la OTAN y la UE «acusan a Rusia de provocaciones todos los días», pero no presentan «ni un solo argumento». (Sputnik)