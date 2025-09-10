Indecisión y contradicciones marcan el panorama electoral pese al apoyo a Chaves, revela encuesta CIEP-UCR

San José, 10 Sep (elpaís.cr).– La antesala de las elecciones nacionales de 2026 está marcada por la confusión y la incertidumbre, según revela la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Aunque la oficialista Laura Fernández encabeza la intención de voto presidencial con un 12% del total de la población, la indecisión alcanza niveles históricos: 57% en la elección presidencial y 70% en la legislativa.

El estudio confirma dos hechos políticos claros: el gobierno de Rodrigo Chaves mantiene una aprobación del 52% y Fernández es la carta evidente del oficialismo para buscar la continuidad en el poder.

Sin embargo, la matemática electoral se complica, pues la candidata recibe un apoyo mucho menor al respaldo ciudadano que conserva el mandatario.

Un electorado indeciso y contradictorio

La encuesta, realizada entre el 1 y el 4 de setiembre con 1.003 entrevistas vía celular, concluye que “no hay una candidatura favorita a estas alturas” y que “en este escenario cualquier resultado electoral es posible”.

De acuerdo con los datos, un 88% de la población no se ha decidido, prefiere otra candidatura o descarta votar en los próximos comicios. Incluso, uno de cada 14 ciudadanos manifestó su intención de votar por Rodrigo Chaves en febrero, una opción inviable debido a la prohibición de la reelección inmediata en Costa Rica.

El propio estudio refleja fuertes contradicciones en la opinión pública: mientras un 52% respalda la labor del presidente y un 57% considera que “el gobierno merece seguir en el poder”, un 75% asegura que la actual administración “tuvo tiempo de hacer cosas y no las hizo” y un 62% prefiere que otro partido distinto al oficial llegue a la presidencia.

“Estamos en una época en que hay muchos factores de desorientación. La opinión no es consistente para todos los temas ni para todos los efectos”, explicó Ronald Alfaro, coordinador de investigación del CIEP.

Laura Fernández: liderazgo frágil

Fernández, representante del movimiento chavista y del Partido Pueblo Soberano (PPSO), lidera con un 12% de apoyo en la muestra total y un 17% entre quienes aseguran que irán a votar. Ese porcentaje es menor al de candidaturas que en elecciones pasadas iniciaron como favoritas y no lograron consolidarse.

Los únicos rivales que superan el margen de error de 3 puntos son Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Ariel Robles, del Frente Amplio. Sin embargo, ninguno logra despegar en la preferencia popular.

El antecedente histórico tampoco favorece a los punteros tempranos. En las elecciones de 2014, 2018 y 2022, quienes lideraban la intención de voto en estas fechas no ganaron los comicios.

Inseguridad y desconfianza marcan el contexto

El estudio también ratifica la principal preocupación de la ciudadanía: la inseguridad. Un 45% la señaló como el mayor problema del país, la cifra más alta registrada en los últimos años. En segundo lugar aparece la corrupción (15,5%), seguida por el costo de vida (6,9%), el desempleo (5,5%) y la mala gestión del gobierno (5,2%).

Pese al respaldo general a Chaves, un 70% de la población dice tener poca o ninguna confianza en la capacidad del Poder Ejecutivo para resolver el problema de la inseguridad.

La Asamblea y el reto legislativo

La indecisión es aún más pronunciada en la elección de diputados: 70% no sabe por quién votar. Actualmente, el PPSO obtiene un 7% de apoyo, al igual que el Frente Amplio, ambos por encima del PLN y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), con 5% cada uno. En quinto lugar se ubica el PUSC con apenas un 2%.

La encuesta muestra, además, la falta de un opositor claro frente al oficialismo. Un 33% de los entrevistados mencionó a la actual Asamblea Legislativa como principal contrapeso, un 22% al PLN y un 17% al Frente Amplio. En porcentajes mucho menores aparecen “los partidos políticos” en general (2,4%), la prensa (2,4%) y el propio gobierno de Chaves (2,2%).

Ni siquiera el fiscal general Carlo Díaz, señalado por el mandatario como opositor, es percibido así por la ciudadanía: apenas el 0,2% de los encuestados lo mencionó en ese rol.

Un panorama abierto

A menos de un mes del inicio oficial de la campaña electoral, el informe del CIEP-UCR pinta un panorama dominado por la incertidumbre, la fragmentación del voto y la fuerza persistente del liderazgo personalista de Chaves, que sigue influyendo en la escena política.

El reto para Laura Fernández será capitalizar el respaldo a Chaves y traducirlo en votos propios, tanto en la elección presidencial como en la legislativa. Mientras tanto, la oposición enfrenta la tarea de consolidar candidaturas que logren captar a una mayoría ciudadana cada vez más desconfiada y desorientada.