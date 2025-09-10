Inteligencia turca advirtió a Hamás del ataque israelí en Catar

La Organización Nacional de Inteligencia de Turquía (MIT, por sus siglas en turco) advirtió a los líderes del movimiento palestino Hamás de la amenaza de un ataque en la capital de Catar, Doha, asegura el diario turco Türkiye citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Responsables del movimiento palestino aseguraron al medio que elevaron su protocolo de seguridad después de que la MIT alertara al equipo negociador de una posible agresión tras detectar una navegación sospechosa de aviones israelíes.

«Gracias a los servicios de inteligencia turca, se frustró el plan sionista y los líderes de Hamás salieron con vida. En el cobarde ataque no se pudo rescatar a algunas personas, entre ellas el director de la oficina del líder de Hamás, Khalil al Hayya, y su hijo Hemmam al Hayya», afirmaron.

Algunos miembros de la delegación de Hamás están siendo trasladados a Turquía, por lo que se espera que este sea el nuevo objetivo de las operaciones israelíes. El país hebreo ya ha bombardeado bases militares en la región siria de Latakia, que limita con Turquía.

Israel lanzó el martes un ataque contra la cúpula del movimiento palestino Hamás que se encontraba en la capital catarí, Doha, donde se discutía la propuesta del cese al fuego en la Franja de Gaza del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El medio Al Hadath informó que varios miembros de la cúpula de Hamás habrían muerto a consecuencia del ataque.

Según fuentes del medio, entre los líderes abatidos figuran Khalil al Hayya, Zaher Jabarin, Khaled Meshal y Nizar Awadallah.

Fuentes de Hamás desmintieron tales afirmaciones, asegurando que su delegación ha salido ilesa y que murió un miembro del personal. (Sputnik)