Juez pide anular proceso contra Bolsonaro alegando incompetencia del Supremo de Brasil

Río de Janeiro (Brasil), 10 sep (Sputnik).- El tercero de los cinco jueces en votar en el juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), Luiz Fux, llamó a anular todo el proceso porque considera que el Tribunal Supremo Federal no es el órgano competente.

Al emitir su voto, Fux defendió la «nulidad de todos los actos practicados por este Supremo», cuya «incompetencia absoluta» señaló, alegando que tanto Bolsonaro como el resto de acusados no estaban aforados cuando fueron denunciados por la Fiscalía, pues ya no ejercían cargos en el Gobierno, por lo que deberían ser juzgados en primera instancia por la justicia ordinaria.

En la práctica, una eventual declaración de nulidad obligaría a empezar de cero todo el proceso, aunque se espera que la posición de Fux sea minoritaria y no impida que haya una sentencia.

Fux también criticó la velocidad con la que fue tramitado el proceso, recordando que pasaron apenas 161 días desde que se recibió la denuncia de la Fiscalía hasta el inicio del juicio, en contraste con el caso «Mensalão», un escándalo de corrupción en el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que tardó dos años en llegar.

Además, remarcó que cada acusado «debe conocer plenamente las pruebas en su contra», algo que en su opinión no sucedió en esta ocasión, porque hubo un alud de documentos que los abogados no tuvieron tiempo de analizar.

También expresó dudas sobre la validez jurídica del acuerdo de colaboración firmado por el exsecretario personal de Bolsonaro, Mauro Cid, con los investigadores, que permitió conocer importantes detalles de la trama golpista.

El voto contrario a la condena de Bolsonaro y sus aliados por parte de Fux ya era esperado, porque se había mostrado crítico con diversos puntos durante toda la fase de instrucción.

No obstante, su postura no es determinante para el desenlace del juicio: para condenar al expresidente se necesitan tres de los cinco votos de los jueces de la primera sala del Supremo.

De momento ya votaron a favor los jueces Alexandre de Moraes y Flávio Dino, y el juicio continúa el jueves y viernes con los votos de los jueces Carmen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin; si Antunes vota a favor de condenar a Bolsonaro, la sentencia será definitiva. (Sputnik)