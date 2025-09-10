La Cancillería rusa rechaza las acusaciones de polonia sobre drones

Moscú, 10 Sep (Sputnik).- El Ministerio ruso de Asuntos Exteriores ha comentado este miércoles las acusaciones de Polonia contra Moscú por la presunta violación deliberada de su espacio aéreo mediante drones, afirmando que estos «mitos» fueron difundidos por Varsovia para agravar aún más la situación en torno a Ucrania.

En este sentido, la Cancillería rusa se remitió al Ministerio de Defensa del país, que confirmó que, durante el ataque masivo de la pasada noche contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano no se contempló atacar objetivos en territorio polaco, e indicó que el alcance máximo de vuelo de los drones utilizados en el operativo no supera los 700 kilómetros. «Estos hechos concretos desmienten por completo los mitos difundidos una vez más por Polonia para agravar aún más la crisis ucraniana», aseveró el Ministerio de Exteriores.

Además, el organismo hizo hincapié en la intervención del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dedicada a los resultados de la reunión del Consejo del bloque militar que se celebró a petición de Polonia en virtud del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte. Este punto establece que «las Partes se consultarán mutuamente siempre que, en opinión de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes se vean amenazadas».

Según la Cancillería rusa, Rutte «no pudo responder a la pregunta sobre la existencia de ‘pruebas’ y señaló que ‘la investigación de lo sucedido continúa'».

«A pesar de la evidente inconsistencia de las insinuaciones procedentes de Varsovia, con el objetivo de aclarar completamente lo sucedido para todas las partes interesadas en evitar un mayor agravamiento de la situación, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia está dispuesto a celebrar consultas sobre este tema con el Ministerio de Defensa de la República de Polonia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, por su parte, también está dispuesto a participar en esta labor», concluyó la cartera.

Desde Polonia comunicaron que sus fuerzas detectaron en la mañana de este miércoles varios vehículos aéreos no tripulados en su espacio aéreo. El primer ministro del país, Donald Tusk, afirmó que los aparatos eran del Ejército ruso. Según él, se registró la presencia de 19 aparatos en total y se ha confirmado el derribo de tres drones.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, cuestionó que los drones entraran en el espacio aéreo de Polonia intencionalmente. No obstante, añadió que Rusia tenía la responsabilidad de evitar que los vehículos aéreos no tripulados sobrevolaran territorio de la OTAN.