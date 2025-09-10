La Comisión Europea propone crear un «muro de drones» tras el incidente en Polonia

Bruselas, 10 sep (Sputnik).- El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, instó este miércoles a construir urgentemente un «muro de drones» a lo largo del flanco oriental de la Unión Europea (UE) tras el último incidente en Polonia.

«Debemos crear urgentemente un ‘muro de drones’ a lo largo de todo el flanco oriental de la UE (…) Rusia será detenida», escribió Kubilius en la red social X, a pesar de que la investigación polaca sobre la procedencia de los aparatos todavía no ha concluido.

Este miércoles, el Ejército polaco informó haber derribado varios drones que violaron el espacio aéreo del país durante la noche, cuando Ucrania tenía declarada alerta aérea. En total, se detectaron 19 drones, de los cuales tres fueron neutralizados, y se hallaron restos en localidades cercanas a la frontera con Bielorrusia y Ucrania.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó el incidente como una «provocación a gran escala» y denunció el origen ruso de los drones derribados, aunque sin presentar pruebas.

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, confirmó que la noche del martes al miércoles sus fuerzas atacaron instalaciones de la industria militar en el oeste de Ucrania. Aseguró que no se planearon objetivos en territorio polaco y que el alcance de los drones utilizados no supera los 700 kilómetros. Además, expresó su disposición a mantener consultas con el Ministerio de Defensa de Polonia sobre el incidente.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, señaló que los líderes de la OTAN y la UE «acusan a Rusia de provocaciones todos los días», pero no presentan «ni un solo argumento». (Sputnik)