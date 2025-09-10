Las autoridades de Congo Democrático confirman 89 muertos por ataque islamista

Moscú, 10 sep (Sputnik).- Al menos 89 civiles murieron en la República Democrática del Congo (RDC) por un ataque de los combatientes de la Alianza de Fuerzas Democráticas vinculada con Daesh (autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia), informó este miércoles la oficina del primer ministro de la RDC.

«El ataque fue lanzado en la noche del 8 al 9 de septiembre contra las aldeas de Ntoyo, Fotodu y Avey, situadas en la provincia congoleña de Kivu del Norte (este). Muchos civiles fueron secuestrados y heridos, también se registraron grandes daños materiales», precisó la nota divulgada a través de las redes sociales.

Anteriormente los habitantes locales comunicaron que los terroristas secuestraron a un centenar de personas. Según los datos de las fuerzas de seguridad, durante el ataque fueron quemadas 16 casas, ocho motocicletas y dos automóviles

La Alianza de Fuerzas Democráticas, creada en 1995, es un grupo insurgente islamista que actúa en el oeste de Uganda y el este de la RDC. En 2019 la Alianza juró lealtad a Daesh. (Sputnik)