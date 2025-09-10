Lula insiste en culpabilidad de Bolsonaro por golpista en Brasil

Brasilia, 10 sep (Prensa Latina) El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró que el exmandatario Jair Bolsonaro, acusado hoy por un intento de golpe de Estado, no es inocente, según pruebas que lo vinculan directamente a conspiraciones criminales documentadas.

En un acto en el norteño estado de Amazonas, Lula criticó las maniobras de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, en Estados Unidos.

Señaló que el parlamentario buscó apoyo del gobernante estadounidense, Donald Trump, para que Washington aplicara sanciones contra Brasil, lo cual calificó de acto vergonzoso, por el juicio que enfrenta su padre por golpista.

«Vivimos un momento delicado, en el que vemos candidatos elegidos, conscientes de sus errores, enviando a su hijo a pedirle al Gobierno estadounidense que castigue a Brasil”, dijo Lula, sin nombrar directamente al político ultraderechista.

Hasta el momento, el Supremo Tribunal Federal (STF) cuenta con dos votos favorables, de cinco posibles, para condenar a Bolsonaro.

El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, afirmó que existen pruebas suficientes de que Bolsonaro encabezó una organización criminal para perpetuarse en el poder tras perder las elecciones de 2022.

Integrante de la primera sala del STF, el magistrado Luiz Fux, debe votar este miércoles y podría elevar a tres la cantidad de sufragios contrarios al excapitán del Ejército y acercar al tribunal a un fallo histórico en contra.

De acuerdo con De Moraes, el exjefe de Estado pretendía anular las justas comiciales de 2022, en las que perdió frente a Lula, mediante planes subversivos que buscaban alterar el orden constitucional y desconocer el resultado electivo expresado por la mayoría ciudadana.

La Policía Federal sostiene que Bolsonaro conocía el plan denominado Puñal Verde y Amarillo, que proponía usar explosivos y veneno contra Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el propio De Moraes. La documentación revela un intento de magnicidio coordinado.

Otro proyecto, llamado Copa Mundial 2022, consistía en capturar a De Moraes. Ambas conspiraciones habrían contado con respaldo de círculos militares y sectores radicales vinculados al bolsonarismo (adeptos de Bolsonaro), que buscaban desestabilizar el sistema democrático brasileño mediante actos violentos.

Lula recordó que es la primera vez en la historia que un expresidente enfrenta un juicio por conspirar contra la democracia.

Criticó los pedidos de amnistía formulados antes de que concluya el proceso. Según dijo, tales solicitudes equivalen a una confesión de culpabilidad. «No tiene sentido pedir perdón a quien todavía no fue condenado», subrayó.