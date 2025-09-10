Mahmoud Abbas se reúne con el rey de Jordania, Abdulla II

Aman, 10 Sep (Xinhua) — El rey Abdullah II de Jordania, se reunió con el visitante presidente palestino, Mahmoud Abbas, en Amán, Jordania, el 10 de septiembre de 2025.

Durante su reunión con Abbas el miércoles, el rey Abdullah II condenó el ataque israelí en Doha, rechazó los planes israelíes de expandir el control sobre Gaza y la actividad de asentamientos en Cisjordania, enfatizó la necesidad de un cese al fuego en Gaza y de un acceso humanitario sin obstáculos, y de implementar la solución de dos Estados, de acuerdo con un comunicado de la Corte Real.