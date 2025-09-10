Messi culmina Eliminatorias Sudamericanas como goleador por primera vez, destaca Conmebol

Asunción, 10 sep (Xinhua) — La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en la ciudad paraguaya de Luque, destacó este miércoles que el astro argentino Lionel Messi culminó las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 como goleador por primera vez.

El histórico futbolista de 38 años marcó un doblete en su último partido por esta competición ante el seleccionado de Venezuela, disputado el pasado 4 de septiembre en Buenos Aires, y alcanzó así la línea de ocho goles en estas clasificatorias.

Entre los artilleros, aparecen más atrás Luis Díaz de Colombia y Miguel Terceros de Bolivia con siete tantos, Enner Valencia de Ecuador y Salomón Rondón de Venezuela con seis, Darwin Núñez de Uruguay y Raphinha de Brasil con cinco, Antonio Sanabria de Paraguay, Lautaro Martínez de Argentina y Luis Suárez de Colombia con cuatro, respectivamente.

Además, y pese a no disputar el partido de la última fecha con su selección ante su similar de Ecuador en Quito, Messi es el goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas con 36 goles en un total de 72 partidos disputados.

En esta tabla general, supera a otros goleadores de la talla de Luis Suárez de Uruguay que registra 29 goles, Marcelo Moreno Martins de Bolivia con 22 y Alexis Sánchez de Chile con 20.

La «Pulga» debutó oficialmente en esta competición el 3 de septiembre de 2005 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, cuando Argentina cayó por la mínima diferencia de 1 a 0 ante el local Paraguay.

Desde aquella vez, el ídolo argentino disputó seis Eliminatorias seguidas, tras la clasificatoria para Alemania 2006 (donde no anotó goles), Sudáfrica 2010 (cuatro goles), Brasil 2014 (10 goles), Rusia 2019 (siete goles) y Qatar 2022 (siete goles), según datos oficiales de Conmebol y FIFA.

De esta forma, el capitán de la selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, se despidió oficialmente de esta competición dejando marcas históricas y demostrando su plena vigencia futbolística.